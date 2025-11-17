16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
17 ноября 2025, 15:29

В сети показали фото тещи Миндича вместе с топ-чиновником Путина

17 ноября 2025, 15:29
фото: tsn.ua
В соцсети показы фотографии тещи Тимура Миндича – Аллы Вербер – вместе с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение журналиста Сергея Руденко.

"Это – Алла Вербер, теща Тимура Миндича, вместе с Песковым. Алла была российской бизнес-леди и фэшн-директором московского ЦУМа. Ушла из жизни в 2019 году в возрасте 61 года. Судя по ее фото в Instagram, она разбиралась со многими представителями российского шоубизнеса – от Филиппа Киркорова до, прости господи, Иосифа Кобзона. Я нашел общее фото Аллы Вербер даже с представителем Путина – Дмитрия Пескова", – говорится в сообщении.

По мнению журналиста, теща помогала Тимуру Миндичу в продвижении в России его бизнеса (в том числе и связанного с Кварталом).

"Может все-таки Служба безопасности Украины ответит на вопросы относительно "российского следа" в "Миндичгейт"? С кем общались участники ОПГ в Москве? Какую роль в схематозе играл Андрей Деркач? Кому они отсылали "двушки". Правда ли, что Тимур Миндич из своего бриллиантового бизнеса в России только в 2024-м уплатил в государственный бюджет РФ $500 000? Или это теперь уже не считается государственной изменой?", – подытожил Руденко.

Справка: Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из самых близких друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Как известно, по данным Высшего антикоррупционного суда, организатор схемы отмывания средств "Энергоатома" Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с президентом Зеленским .

Ранее студия "Квартал 95" заявила, что события, связанные с одним из ее совладельцев, не имеют никакого отношения к работе студии, ее контенту или команде.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич , совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон" . По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

