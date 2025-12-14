13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 14:19

На Буковине в результате ночной аварии погиб молодой парень, еще трое человек травмированы

14 декабря 2025, 14:19
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области
В Черновицком районе, в ночь на 14 декабря, произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, которые привели к травмированию людей и гибели одного человека

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Первое ДТП произошло в селе Драчинцы Мамаевской территориальной общины. Автомобиль Audi Q7, двигаясь по дороге, столкнулся с электрической опорой. В результате аварии погиб 18-летний парень, 2006 года рождения. Трое других пассажиров – мужчины 1986, 1996 и 2007 годов рождения – получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали одного из пострадавших из искореженного автомобиля. Двое других травмированных были освобождены местными жителями. Тело погибшего извлекли правоохранители. Пострадавших передали бригадам экстренной медицинской помощи.

Другая дорожная авария произошла в селе Великий Кучуров, где автомобиль Mazda 626 съехал с дороги. Водитель, 2005 года рождения, получил травмы, а его транспортное средство понесло значительные повреждения. До прибытия спасательных подразделений пострадавшего деблокировали местные жители, после чего его передали медикам.

На месте происшествия спасатели приняли меры для обеспечения пожарной безопасности, в частности отсоединили аккумуляторную батарею транспортного средства.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ивано-Франковской области, в результате которого пострадали два пешехода. Инцидент произошел 13 декабря в Крылосе, когда на дорогах наблюдалось активное движение и плохая видимость.

Буковина авария Черновицкая область гибель смертельное ДТП травмы парень
12 декабря 2025
07 августа 2025
