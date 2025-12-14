13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 15:30

За последние сутки россияне ударили по двум районам Черниговщины: пострадала 34-летняя женщина

14 декабря 2025, 15:30
Фото: Национальная полиция Украины
В нескольких громадах области зафиксированы новые разрушения и одну пострадавшую среди гражданского населения в результате ударов российских беспилотников

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция Черниговской области фиксирует последствия очередных атак российских войск по населенным пунктам региона. За прошедшие сутки удары беспилотниками были зафиксированы на территории Корюковского и Новгород-Северского районов. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

Повреждения фиксируют для дальнейшего расследования

В городе Семеновка в результате вражеского попадания по автозаправочной станции возник пожар. Впоследствии российские войска нанесли повторный удар по жилому дому. Ожоги получила 34-летняя местная жительница. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

Последствия удара российского дрона по гражданской инфраструктуре

Также атаки были зафиксированы в селах Новгород-Северского и Корюковского районов. В результате обстрелов повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль. Информация о масштабах разрушений уточняется, специалисты производят обследование поврежденных объектов.

На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции, спасатели ГСЧС и представители других экстренных служб. Правоохранители документируют каждый эпизод для дальнейшей правовой оценки действий армии РФ.

Напомним, 14 декабря утром российские войска совершили атаку четырьмя ударными беспилотниками по Запорожью, в результате чего семь человек получили ранения, среди которых 6-летний ребенок.

Черниговская область обстрелы дроны ранение пострадавшая женщина
12 декабря 2025
07 августа 2025
