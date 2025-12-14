13:34  14 декабря
Семь человек получили ранения в результате дроновой атаки на Запорожье, среди них 6-летний ребенок
12:15  14 декабря
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 17:27

Зеленский проводит переговоры с Кушнером и Виткоффом в Берлине

14 декабря 2025, 17:27
фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official
Украина продолжает активный международный диалог в области безопасности и сотрудничества на высоком уровне

Об этом пишет агентство Reuters, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит официальную встречу в Берлине с представителями международной политики. Среди участников переговоров – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Стороны стремятся найти надежные гарантии для мира

Согласно данным агентства, встреча посвящена обсуждению вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества. Тема переговоров подробно не раскрывается, однако эксперты отмечают, что поездка свидетельствует об активном международном диалоге Украины.

В своем официальном сообщении Зеленский подчеркнул важность подготовки к переговорам:

"Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать во имя гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир. Рассчитываем, что партнеры тоже и дальше будут работать конструктивно".

Берлин избран для переговоров по его роли в европейских политических процессах и как платформа для контактов высокого уровня. Участие Кушнера, бывшего советника президента США, подчеркивает внимание США региональной стабильности.

Ранее сообщалось, министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по военной помощи Украине по решению главы Пентагона Пита Гегсета.

Напомним, Дональд Трамп шокировал заявлением о том, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
