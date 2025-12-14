фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official

Украина продолжает активный международный диалог в области безопасности и сотрудничества на высоком уровне

Об этом пишет агентство Reuters, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит официальную встречу в Берлине с представителями международной политики. Среди участников переговоров – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Стороны стремятся найти надежные гарантии для мира

Согласно данным агентства, встреча посвящена обсуждению вопросов безопасности и двустороннего сотрудничества. Тема переговоров подробно не раскрывается, однако эксперты отмечают, что поездка свидетельствует об активном международном диалоге Украины.

В своем официальном сообщении Зеленский подчеркнул важность подготовки к переговорам:

"Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать во имя гарантированной безопасности. Только надежные гарантии сработают на мир. Рассчитываем, что партнеры тоже и дальше будут работать конструктивно".

Берлин избран для переговоров по его роли в европейских политических процессах и как платформа для контактов высокого уровня. Участие Кушнера, бывшего советника президента США, подчеркивает внимание США региональной стабильности.

Ранее сообщалось, министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по военной помощи Украине по решению главы Пентагона Пита Гегсета.

Напомним, Дональд Трамп шокировал заявлением о том, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России