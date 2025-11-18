Суд продовжить обрання запобіжного заходу Чернишову 18 листопада

Фото: ВАКС

Вищий антикорупційний суд 18 листопада о 16:00 продовжить слухання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Сторона обвинувачення просила суд визначити для експосадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн та вимагала застосувати до Чернишова певні зобов’язання. Хоча деталі цих вимог під час засідання не були озвучені.

Прокурори вважають, що без таких запобіжних заходів підозрюваний може впливати на свідків

Також зазначається, що в рамках корупційної схеми в енергетичній сфері дружина Чернишова мала псевдонім "Професор", а сам ексвіцепрем’єр – "Че-Гевара".

Захист Олексія Чернишова заперечує вагомість доказів, наданих обвинуваченням, і вважає підозру необґрунтованою. На думку сторони захисту, наведені ризики також не мають під собою переконливих аргументів.

Окрім цього, адвокати наголосили, що все майно й рахунки подружжя Чернишових уже під арештом, що має бути враховано при вирішенні питання про заставу.

У той самий час керівник ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" імені В.С. Балицького Олександр Савченко висловив готовність взяти Чернишова на поруки.

Як відомо, минулого тижня Чернишову вручили клопотання про арешт у справі про легалізацію понад 1,3 млн доларів і євро готівкою. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так само названої "пральні" – місця, де відбувалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

Плівки НАБУ та роль Чернишова

11 листопада Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще дві частини записів у рамках операції "Мідас". У нових плівках, як і в попередніх серіях, фігурують знайомі персонажі, а також з'являються нові, зокрема колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який отримував кошти через "пральню".

За даними НАБУ, Чернишов користувався послугами "пральні" та отримував гроші не лише в офісі, а й у клініці Олександра Цукермана (керує дружина Цукермана, клініка на вул. Чикаленка, колишня Пушкінська).

Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Із плівок зрозуміло, що Чернишов сам приїздив за готівкою, а видачу контролював безпосередньо Тимур Міндіч. Наприклад, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову "500 і з хачапурі", і просить не затягувати. Що таке "хачапурі" – неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

