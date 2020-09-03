Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди Херсонская область

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди Херсонская область

Херсонщина, которая за летний период несколько восстановилась от карантинного финансового спада, поддерживает всеукраинские тренды ведения автовокзального бизнеса. Подобно другим областям здесь присутствуют доминантный игрок и еще несколько мелких предпринимателей/фирм, которые контролируют отдельные инфраструктурные объекты в некоторых населенных пунктах.

Так подавляющее большинство автостанций региона, а именно 22 из 27, находящихся под контролем и руководством ООО "Херсонавтотранс". Пользуясь тем, что после аннексии Крыма область, особенно в летний период, имеет значительный спрос у туристов, предприятие за прошлый год задекларировал 1,9 млн грн чистой прибыли. Только налога на прибыль за этот период фирма оплатила на сумму свыше 400 тыс грн. Не последнюю роль в достижении подобных показателей сыграл пул недвижимости, который успели собрать собственники за годы существования "Херсонавтотранса". В частности, предприятию принадлежит более четыре десятка объектов недвижимости, которые передаются частями в аренду мелким ФЛП и фирмам. Также предприятию принадлежит 36 земельных участков разбросанных по территории области. Не лишним будет сказать и о наличии в активах автотранспортного предприятия базы отдыха "Дружба" и детского оздоровительного лагеря "Радуга" на берегу Черного моря, а также базы отдыха "Подснежник" на Азовском море.

Владельцами фирмы официально является семья запорожских предпринимателей Ивановых и ООО "Опиджием" Алексея Апришкина из все того же Запорожья. Последнему принадлежит еще с десяток различных организаций, занимающихся пассажироперевозками, консалтингом и даже предоставлением охранных услуг. Среди них ООО "Автохозяйство "Казацкая лава", ООО "Трансавтолидер", ООО "Гранд-Авто-Запорожье", ООО "Деметра Консалт", ООО "Городские автомотори – ХХІ", ООО "Инсайтсервис - 2007" и другие. Входит Апришкин и в число учредителей общественной организации "Родная земля запорожская".

Что же до других упомянутых совладельцев "Херсонавтотранса" то по данным госреестра среди них числятся Игорь Иванов, сын экс-главы Запорожского областного автотранспортного управления Евгения Иванова, и его собственные сыновья – Святослав Игоревич и Ярослав Игоревич. Семейство имеет чрезвычайно разветвленную сеть предприятий, которые, среди прочего, контролируют рынки предоставления автостанционных услуг не только Херсонской, но и Запорожской и Черкасской областей. Работают Ивановы и в других, смежных отраслях. В частности членам семьи принадлежат ООО "Мелитопольский учебно-курсовой комбинат" и ООО "Центр управления безопасностью движения и охраной труда на автомобильном транспорте", которые среди прочего обучают будущих водителей, а также ООО "Судоходная компания Укрспецфлот" которая осуществляет грузовые перевозки водным транспортом.

Единственное предприятие которое кроме "Херсонавтотранса" имеет собственный автовокзал в Херсоне – ООО "Вива тикетс". Создано в 2017 году Павлом Шокуном и ООО "Таврийские автовокзалы" Олега Солдатского. Предприятие по 2019-ый показало вполне приличный финансовый показатель в 220 тыс грн чистой прибыли. Кроме собственной автостанции, которая у фирмы только одна, "Вива тикетс" работает еще как турагенство. А вот с областной властью у фирмы отношения не сложились. В начале прошлого года Департамент транспорта Херсонской ОГА и Укртрансбезпека обвинили частников в незаконной деятельности и отсутствии каких либо договорных отношений, которые бы позволяли использовать парковочную площадку для отправления пассажирских автобусов. Со своей стороны "Вива тикетс" назвали подобные действия "незаконным препятствованием бизнесу и попыткой заблокировать деятельность предприятия под надуманными предлогами".

Еще одна автостанция и еще один владелец "не херсонец". Речь идет о ООО "Информа транс сервис" зарегистрированное в городе Одесса и записанное на жителя Черноморская Андрея Морозова. Автовокзал предприятия расположен в курортном селе Хорлы в Каланчакском районе Херсонской области. Несмотря на то что население села составляет менее тысячи человек на территории населенного пункта находится более трех десятков пансионатов, баз отдыха, гостиниц а также лечебно-оздоровительный комплекс "Черноморец".

Имеют свои интересы на Херсонщине и представители николаевского бизнеса. В том числе конечными бенефициарами ЧП "Круизер", которому принадлежит автовокзал в Железном порту, есть владельцы ООО "Южные автовокзалы" Юрий Кучуков, Юрий Лакошко, а также Тетяна Донник, жена экс-депутата Николаевского городского совета Валерия Донника. Указанная троица не только контролирует значительную часть автовокзального рынка соседнего региона, но и является владельцем более чем десятка предприятий.

Предпоследний в нашем списке автовокзал, расположен в поселке Лазурное Скадовского района, контролирует депутат местного поселкового совета Александр Демчук. Кроме своей ФЛП деятельности предприниматель является владельцем ЧП "Сален-Авто" и ЧП "Торг-Трейд-Компани". За прошедший год предпринимательство принесло Демчуку 2,9 млн грн. Также в прошлом году Александр Демчук пробовал свои силы и в большой политике – баллотировался как самовыдвиженец в Верховную Раду Украины, однако голосов для победы не хватило.

Закрывает список владельцев автостанций Херсонской области предприниматель Василий Гребенюк, которому принадлежит вокзал Скадовска. В городе частника хорошо знают, ведь именно он, в качестве ФЛП, организует и осуществляет перевозки школьников района по заказу Коммунального учреждения Скадовский районный центр финансово-хозяйственного обслуживания учреждений образования. С 2016 года ФЛП стал победителем 21 закупки и получил заказов на сумму 7,78 млн грн. Еще 10 заказов на 80,9 тыс грн Александр Гребенюк освоил как владелец ЧП "Корсар". В этом году ко Дню Соборности Украины предпринимателя "за многолетний добросовестный труд, весомые достижения в профессиональной деятельности, активную общественную позицию" наградили Почетной грамотой председателя Херсонской областной государственной администрации.

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