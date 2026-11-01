Двое погибших и трое раненых: дрон попал возле общежития Винницкой области

Фото ГСЧС Винницкой области

В Винницкой области в результате российской атаки беспилотником погибли два человека, еще трое получили травмы. Вражеский дрон попал по территории общежития профессионального училища

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным начальницы Винницкой ОВА Наталья Заболотная, россияне нанесли удар по Козятинской общине.

"Мужчина погиб на месте. Женщина находилась в реанимации, однако, к сожалению, умерла", – написала она.

По предварительной информации, среди пострадавших две пятилетние девочки и 16-летний парень.

Всех травмированных госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в результате попадания возникли пожары двух автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним, утром 1 ноября российский беспилотник атаковал Решетиловскую общину Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения.