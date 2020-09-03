В Запорожской области расстреляли микроавтобус: на месте происшествия много крови

Это произошло на трассе в сторону Херсона

Это произошло на трассе в сторону Херсона

Рixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на паблик "Мелитопольграм" в Telegram.

На записи очевидец рассказывает, что микроавтобус, который попал под обстрел, - с донецкими номерами.

По его словам, на месте происшествия видно много крови. Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападающих, то о них ничего не сообщается.

Напомним, 27 августа на Харьковщине расстреляли автобус организации Ильи Кивы. В нападении Кива обвинил националистов.

Позже в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция открыла уголовное производство.