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Олег Полищук журналист info@regionews.ua
31 октября 2026, 12:23

Больше средств, но не результатов: что не так с бюджетом для ветеранов на 2027 год

31 октября 2026, 12:23
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28 октября Верховная Рада поддержала бюджет-2027 в первом чтении. Правительство предусматривает 20,5 млрд грн на ветеранскую политику – на 3 млрд больше, чем в плане 2026 года с изменениями. Ко второму чтению цифры ещё могут измениться
28 октября Верховная Рада поддержала бюджет-2027 в первом чтении. Правительство предусматривает 20,5 млрд грн на ветеранскую политику – на 3 млрд больше, чем в плане 2026 года с изменениями. Ко второму чтению цифры ещё могут измениться
Фото: Facebook
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Увеличение финансирования необходимо. Но часть прироста поглощают инфляция и удорожание услуг и строительства. Поэтому оценивать бюджет нужно не только по запланированным расходам.

Жилье

Финансирование увеличивается с 5,67 до 6,9 млрд грн, но запланированных компенсаций остаётся 2 150: средняя выплата дорожает примерно настолько же, насколько увеличивается бюджет.

В то же время потребность растёт. Её покрытие, по расчётам Минветеранов, сокращается с 60% до 48,2%. Без компенсации в 2027 году, по прогнозам, останутся 2 309 человек.

Это прогноз Министерства. По моему убеждению, при продолжении войны неудовлетворённая потребность может оказаться ещё больше. Но даже официальный расчёт показывает: предложенного финансирования недостаточно, чтобы остановить рост очереди на невыплаченные компенсации. О её ликвидации говорить нет даже перспективы.

Сопровождение

Плановое количество специалистов пересматривают с 6 022 до 4 724. Называть это фактическим сокращением услуги не совсем корректно: в 2025 году, когда сеть ещё разворачивалась, работали 2 323 специалиста, поддержкой охватили 137 786 человек. План-2027 – 472 400 человек – примерно в 3,4 раза выше этого фактического показателя.

Министерство объясняет пересмотр уточнением потребностей громад. В то же время плановый охват рассчитан по нормативу 100 человек на специалиста, а не по количеству решённых вопросов.

Обеспечивает ли такая нагрузка качественное сопровождение? Без данных о сложности обращений, продолжительности работы и результатах ответить невозможно. Именно поэтому качество сопровождения вызывает у меня сомнения: норматив ещё не подтверждает способность помочь каждому.

Ветеранские пространства

При неизменном финансировании строительства – 1,078 млрд грн – планируют 12 объектов против 14 в плане-2026. Рост стоимости Министерство объясняет удорожанием строительства.

Показатели использования пространств также есть. В отдельной программе их функционирования на 2027 год запланировано 130 435 ветеранов-посетителей – практически столько же, сколько в плане-2026. Количество действующих пространств в этой форме остаётся на уровне семи; расширение сети и охвата предусмотрено с 2028 года.

Эти показатели нужно рассматривать отдельно от плана нового строительства. Но и посещаемость ещё не показывает, решена ли потребность человека и доволен ли он помощью.

Есть и расширение поддержки

На долгосрочный медицинский уход планируют 433,5 млн грн для 259 человек против 205,6 млн для 130 человек в 2026 году. На психологическую помощь – 737,4 млн грн против 102,2 млн. Однако в 2028–2029 годах на неё предусмотрено по 166,7 млн: увеличение 2027 года пока не выглядит устойчивым.

Итак, проблема не в отсутствии каких-либо показателей. Государство планирует средства, услуги и охват. Не хватает последовательной связи между ними и изменением положения ветерана.

Решён ли вопрос? Сколько времени это заняло? Улучшилось ли состояние человека после получения помощи? Удалось ли трудоустроиться после обучения?

Именно такие результаты нужно регулярно измерять – через учёт решённых потребностей, опросы получателей и повторную оценку после предоставления услуги. А затем использовать эти данные для следующего бюджета.

Без этого сложно отличить программу, которую стоит расширять, от той, которую нужно изменять или прекращать из-за недоказанности её результативности.

Поэтому само по себе увеличение бюджета не даёт мне оснований ожидать существенного системного улучшения ветеранской политики в 2027 году. Отдельные услуги могут стать доступнее. Но без измерения результатов государство и дальше рискует увеличивать расходы, не понимая, насколько они соответствуют потребностям ветеранов.

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Украина бюджет Верховная Рада средства ветераны
 
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