Больше средств, но не результатов: что не так с бюджетом для ветеранов на 2027 год
Увеличение финансирования необходимо. Но часть прироста поглощают инфляция и удорожание услуг и строительства. Поэтому оценивать бюджет нужно не только по запланированным расходам.
Жилье
Финансирование увеличивается с 5,67 до 6,9 млрд грн, но запланированных компенсаций остаётся 2 150: средняя выплата дорожает примерно настолько же, насколько увеличивается бюджет.
В то же время потребность растёт. Её покрытие, по расчётам Минветеранов, сокращается с 60% до 48,2%. Без компенсации в 2027 году, по прогнозам, останутся 2 309 человек.
Это прогноз Министерства. По моему убеждению, при продолжении войны неудовлетворённая потребность может оказаться ещё больше. Но даже официальный расчёт показывает: предложенного финансирования недостаточно, чтобы остановить рост очереди на невыплаченные компенсации. О её ликвидации говорить нет даже перспективы.
Сопровождение
Плановое количество специалистов пересматривают с 6 022 до 4 724. Называть это фактическим сокращением услуги не совсем корректно: в 2025 году, когда сеть ещё разворачивалась, работали 2 323 специалиста, поддержкой охватили 137 786 человек. План-2027 – 472 400 человек – примерно в 3,4 раза выше этого фактического показателя.
Министерство объясняет пересмотр уточнением потребностей громад. В то же время плановый охват рассчитан по нормативу 100 человек на специалиста, а не по количеству решённых вопросов.
Обеспечивает ли такая нагрузка качественное сопровождение? Без данных о сложности обращений, продолжительности работы и результатах ответить невозможно. Именно поэтому качество сопровождения вызывает у меня сомнения: норматив ещё не подтверждает способность помочь каждому.
Ветеранские пространства
При неизменном финансировании строительства – 1,078 млрд грн – планируют 12 объектов против 14 в плане-2026. Рост стоимости Министерство объясняет удорожанием строительства.
Показатели использования пространств также есть. В отдельной программе их функционирования на 2027 год запланировано 130 435 ветеранов-посетителей – практически столько же, сколько в плане-2026. Количество действующих пространств в этой форме остаётся на уровне семи; расширение сети и охвата предусмотрено с 2028 года.
Эти показатели нужно рассматривать отдельно от плана нового строительства. Но и посещаемость ещё не показывает, решена ли потребность человека и доволен ли он помощью.
Есть и расширение поддержки
На долгосрочный медицинский уход планируют 433,5 млн грн для 259 человек против 205,6 млн для 130 человек в 2026 году. На психологическую помощь – 737,4 млн грн против 102,2 млн. Однако в 2028–2029 годах на неё предусмотрено по 166,7 млн: увеличение 2027 года пока не выглядит устойчивым.
Итак, проблема не в отсутствии каких-либо показателей. Государство планирует средства, услуги и охват. Не хватает последовательной связи между ними и изменением положения ветерана.
Решён ли вопрос? Сколько времени это заняло? Улучшилось ли состояние человека после получения помощи? Удалось ли трудоустроиться после обучения?
Именно такие результаты нужно регулярно измерять – через учёт решённых потребностей, опросы получателей и повторную оценку после предоставления услуги. А затем использовать эти данные для следующего бюджета.
Без этого сложно отличить программу, которую стоит расширять, от той, которую нужно изменять или прекращать из-за недоказанности её результативности.
Поэтому само по себе увеличение бюджета не даёт мне оснований ожидать существенного системного улучшения ветеранской политики в 2027 году. Отдельные услуги могут стать доступнее. Но без измерения результатов государство и дальше рискует увеличивать расходы, не понимая, насколько они соответствуют потребностям ветеранов.