Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины

В начале прошлой недели, выполняя поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, Кабинет Министров ограничил пассажирские перевозки на территории Украины. Решение было вынужденным и продиктовано в первую очередь необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19

В начале прошлой недели, выполняя поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, Кабинет Министров ограничил пассажирские перевозки на территории Украины. Решение было вынужденным и продиктовано в первую очередь необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19

Соответствующим постановлением правительство запретило осуществление междугородних и межобластных перевозок, что довольно сильно ударило по карману не только фирм-перевозчиков, но и владельцев автостанций, которые потеряли постоянный доход в виде станционного сбора.

Последний взимается с пассажиров, приобретающих на территории автовокзалов проездные билеты. Собственно процент от стоимости этих билетов и забирает себе владелец автовокзала. Забегая наперед, скажем, на территории Кировоградщины это значение колеблется от 12 до 18 процентов от стоимости билета.

Какие же обязательные услуги должны предоставлять автостанции пассажирам? Перечень довольно короткий, но содержательный. Это собственно продажа билетов, пользования помещениями с обустроенными местами для сидения, информирование о расписании движения автобусов и стоимости поездки, а также возможность пользования общественными уборными. Последний пункт владельцами автовокзалов отчасти игнорируется, поэтому за соответствующую услугу приходится доплачивать.

Прописаны и обязанности перед перевозчиками. К ним относятся: продажа билетов; организация прибытия и отправления автобуса с обустроенных платформ и информирования водителей об условиях дорожного движения на маршруте.

Всего на территории Кировоградской области по состоянию на 20 марта свою деятельность осуществляло 18 автостанций, принадлежащих трем собственникам. Такую информацию, в ответ на наш запрос, предоставил заместитель председателя Кировоградской облгосадминистрации Максим Калинин.

Новоархангельский автовокзал контролирует местный ФЛП Баммаєв Расул Гаджиевич, которому также принадлежит ООО "Новоархангельськое АТП - 13544". Предприниматель успешно совмещает работу поставщика станционных услуг с перевозкам пассажиров. В частности, именно этого ФЛП по результатам проведенного конкурса Мининфраструктуры рекомендувало как потенциального перевозчика на маршруте Новоархангельск – Киев. У этого же предпринимателя работает муж главного специалиста финансового управления Новоархангельской РГА Галины Кукурузы.

Владельцем Помичнянской автостанции является ООО Фиськов Павел Ефимович. Успешный бизнесмен, успевший за время работы ProZorro подписать 29 контрактов на сумму 704,87 тысяч гривен. Кроме того, частник организует внутриобластные перевозки пассажиров на десятках направлений.

Оба предпринимателя установили на подконтрольных автовокзалах станционный сбор в размере 15% от стоимости проездного билета.

Однако самая большая доля на рынке автобусных перевозок принадлежит ООО "К-Автотранс", которое управляет 16 автовокзалами Кировоградской области, в том числе в самом Кропивницкому и городах областного значения: Александрии, Знаменке и Светловодске. На своих автостанциях предприятие установило достаточно разный станционный сбор – от 12% стоимости билета в Побужском и Устиновке до 18% в Александрии и Кропивницком.

ООО "К-Автотранс" зарегистрированно по адресу: г. Кропивницкий, Александрийское шоссе, 1, и принадлежащего Ольге Литовци, которая также возглавляет это предприятие. Контактный стационарный номер телефона фирмы (0522) 37-41-27, указанный также в регистрационных данных еще двух юридических лиц: ЧАО "К-Автотранс" и ООО "Анкор трейдинг". Все компании имеют тот же адрес "прописки" – Александрийское шоссе, 1. Интересно, что позвонив по вышеуказанному номеру, вы попадете на автоответчик, который сообщит, что "входящая связь запрещена".

Относительно помещения, то здесь же зарегистрированы ЧП "Спорт-Инвест", совладельцем которого является секретарь горсовета Кропивницкого Андрей Табалов, а руководителем Наталья Цис и ЧП "Доминион-Зембуд" конечными бенефициарами которого до октября 2019 года оставались родители секретаря горсовета Табалова – предприниматели Людмила и Александр Табаловы. Кроме того, этот адрес указан как место нахождения еще трех фирм.

Само сооружение на Александрийском шоссе, 1 принадлежит ЧАО "К-Автотранс", акции которого между собой делят четыре фирмы. Уже названы ЧП "Доминион-Зембуд", а также ООО "Доброе молоко", собственницей которого является руководитель одной из "табаловських фирм" Наталья Цис, ЧП "Ингул-трейд" и ООО "Трейдкомконсалт".

Все эти предприятия, несмотря на то, что "прописаны" по разным адресам, указали при регистрации общий номер телефона – (0522) 33-14-56. Его же при подаче документов в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указали еще два десятка фирм.