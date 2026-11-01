В Ивано-Франковске водитель задним ходом насмерть сбил 71-летнюю женщину

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковске 1 ноября произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погибла 71-летняя местная жительница

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Amarok, двигаясь задним ходом на улице Миколайчука, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину.

От полученных травм 71-летняя жительница Ивано-Франковска погибла на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.