В Ивано-Франковске водитель задним ходом насмерть сбил 71-летнюю женщину
В Ивано-Франковске 1 ноября произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погибла 71-летняя местная жительница
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Amarok, двигаясь задним ходом на улице Миколайчука, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину.
От полученных травм 71-летняя жительница Ивано-Франковска погибла на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.
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