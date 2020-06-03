Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены

Украина постепенно выходит из карантина, между городами — правда, с некоторыми ограничениями, уже возобновлено автобусное сообщение. Мы же продолжаем рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Харьковщина

Фото: city.kharkov.ua

Украина постепенно выходит из карантина, между городами — правда, с некоторыми ограничениями, уже возобновлено автобусное сообщение. Мы же продолжаем рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Харьковщина

Харьковская область является одной из крупнейших по площади в стране и имеет достаточно высокий показатель по плотности населения. Более того, по результатам 2019-го года именно на Харьковщине отремонтировали наибольшую площадь дорог и трасс, объединяющих более полутора тысяч населенных пунктов региона.

Разумеется, подобная территория не могла обойтись малым количеством автовокзалов. По сравнению с другими областями здесь их достаточно много – 37. Уже традиционно для этого рынка большая часть автостанций находятся под контролем одной частной структуры. В данном регионе речь идет о ПАО "Харьковское предприятие автобусных станций", которому принадлежат 32 инфраструктурных объекта в городах и поселках области. Только в Харькове предприятие имеет 5 автостанций 3-го класса. По информации аналитического портала YouControl, 2018 год общество закончило с чистой прибылью в 13 млн грн.

Конечными бенефициарными собственниками акционерного общества указанны предприниматели из Донецкой области. Первый, Алексей Горбань, депутат Донецкого областного совета, избранный еще в 2010 году от политической партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко. Несмотря на то, что в 2015 году большинство полномочий совета было передано Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА, сам совет продолжает функционировать, хотя и больше на бумаге, поскольку распоряжаться реальными средствами не имеет права. Самого Горбаня с транспортным рынком связывает еще немало фирм, в частности "Константиновское автотранспортное предприятие 11409", "Добропольское АТП", "Горловское АТП", "Мариуполь-авто" и другие. При этом в 2019 году депутат задекларировал далеко не все свои предприятия. Вопросы вызывает и указанный доход от занятия предпринимательской деятельностью. Имея в своем активе корпоративные права на десятки фирм, бизнесмен за прошлый год задекларировал лишь 301,6 тыс грн дохода.

Второй владелец-бенефициар, Михаил Чумаченко, является не только постоянным бизнес-партнером Горбаня, но и имеет немало собственных предприятий. Чумаченко входит в число учредителей Адвокатского объединения "Декстра" и сам имеет удостоверение адвоката, полученное еще в 2012 году. Интересно, что на официальном сайте "Харьковского предприятия автобусных станций" контактным лицом общества указан адвокат Игорь Кавун - партнер Михаила Чумаченко по "Декстре".

Кроме собственников-бенефициаров ПАО "ХПАС" имеет еще несколько крупных акционеров. Крупнейший пакет, 49,4% акций сосредоточены в руках ООО "Авто-экспресс" уже упомянутых Горбаня и Чумаченко, еще 23,1% в ТК ООО с иностранными инвестициями фирмы "Харьков-Москва", а 16,7% имеет местный предприниматель Дмитрий Воробьев, который больше нигде не фигурирует и не имеет другого бизнеса. А вот фирма "Харьков-Москва", принадлежащая Ирине Ковиловой, Ирине Корен, а также Ларисе и Александру Дукерам, широко известная харьковчанам земельно-строительным скандалом начала 2010-х. Тогда предприятие взяло в аренде участок на улице Пушкинской, в самом центре города, где планировало построить мульти-комплекс с жилым домом, гостиницей паркингом и даже вертолетной площадкой. Однако дальше котлована, который простоял несколько лет, дело не дошло и участок при личном содействии тогдашнего и нынешнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса вернули городу. В тот момент главные фигуранты этого процесса Дукер и Кернес не один раз через прессу обменивались взаимными обвинениями. Интересно, что тогда на сторону Александра Дукера стал и нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Еще три автовокзала области находятся под контролем городского коммунального предприятия "Харьковпасс". Все они расположены в областном центре - это автостанции "Холодная гора", "Героев труда" и "Центральный рынок". Последняя автостанция единственная в области, имеет 1 класс - самый высокий в соответствии с "Порядком регулирования деятельности автостанций", утвержденного Мининфраструктуры. Для рядовых украинцев это означает наличие общественных туалетов, медпункта, платежных терминалов, не менее 6 камер хранения и комнат отдыха для пассажиров с детьми и водителей. Несмотря на все это, 2018 год коммунальщики закончили с убытками, которых набралось около 190 тыс грн. Что же касается руководства предприятия, то с 2017-го года "Харьковпасс" возглавляет Наталья Захаренко, которая за прошлый год задекларировала 275,55 тыс грн зарплаты и $ 40 тыс сбережений.

Харьковский автовокзал "Привокзальный" обслуживает ООО "Транс-регион-авто", которое на начало 2019-ку вышло с показателем в 25 тыс грн чистой прибыли. Среди соучредителей фигурируют Елена Сороколат, Яна Савченко и Магомед Гаджиев. Последние двое также совместно владеют ООО "Авто транс тур", которое занимается пассажирскими перевозками. Госпожа Савченко также является действующим адвокатом.

Последняя автостанция в нашем перечне расположена в городе Чугуев. Она принадлежит местному акционерному обществу "Автотранспортное предприятие 16350", которое завершило 2018 год с 40 тыс грн убытков. Для сравнения – его фирма-близнец, ПАО "Чугуевское автотранспортное предприятие-16350" за этот же период времени имело почти полмиллиона чистой прибыли. Среди бенефициарных владельцев обоих обществ - харьковский предприниматель Игорь Дудко и член политической партии "Наш край", член постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества, депутат Харьковского областного совета Николай Кривенко. Заметим, в своей декларації по 2018 год депутат не указал ни одной гривны дохода от занятия предпринимательской деятельностью. А вот о своем прошлогоднем имущественном состоянии избранник чугуевцев еще не отчитывался.

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