Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев передвигаться по территории собственной страны. А пока автовокзалы пустуют, продолжаем рассказывать о тех, кто имеет куш на обслуживании автобусных перевозок в регионах. На очереди – Хмельницкая область

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев передвигаться по территории собственной страны. А пока автовокзалы пустуют, продолжаем рассказывать о тех, кто имеет куш на обслуживании автобусных перевозок в регионах. На очереди – Хмельницкая область

Хмельницкая область далеко не самая большая по площади и численности населения, не является центром аграрной или тяжелой промышленности. Отсутствует здесь и выход к границе или к морю. Тем не менее регион имеет хорошо развитую транспортную сеть, четыре десятка железнодорожных станций и аэропорт, который в марте этого года получил удостоверение о допуске к эксплуатации взлетно-посадочной площадки для малых воздушных судов. С автобусным сообщением в регионе тоже все более-менее неплохо. По информации Укртрансбезопасности, на территории области официально функционируют 29 автостанций, 7 из которых расположены в самом Хмельницком. Однако часть инфраструктурных объектов на данный момент приостановили или даже прекратили свою работу.

Подавляющее большинство автовокзалов региона – 24, находятся под контролем ООО "Хмельницктранс", руководителем и конечным бенефициарным владельцем которого является Петр Тернавский. По информации аналитического портала YouControl, за 2018 год чистая прибыль предприятия составила около 5,9 млн грн, что на 1,5 млн грн больше чем в 2017 году.

В свое время Тернавский был депутатом Хмельницкого областного совета, возглавлял областное автотранспортное управление и даже дважды баллотировался в Верховную Раду Украины - в 2002 году от политической партии "За единую Украину!", а в 2006-м - от "Нашей Украины". Сейчас Тернавский является также руководителем "Объединения организаций работодателей промышленности и транспорта Хмельницкой области" и "Организации работодателей транспорта Хмельницкой области". Учредители последней - уже упомянутый "Хмельницктранс" и ЧАО "Подолье-Плюс", принадлежащая почетному гражданину города Староконстантинов Дмитрию Швалюку, который десять лет назад был доверенным лицом Виктора Януковича, а еще раньше работал помощником депутата-"регионала" Василия Ядуха.

В настоящее время ООО "Хмельницьктранс" имеет три неаттестованных автостанции в поселках городского типа Антонины, Сатанов и Ярмолинцы. Однако, по информации местных журналистов, до начала карантинных ограничений это не мешало этим автостанциям работать и реализовывать билеты.

Среди соучредителей фирмы также есть немало интересных личностей. В частности, пятую часть от уставного капитала общества вложила Лилия Будни, соучредитель потребительского общества "Добрый хлеб". Имеет свою долю и экс-член наблюдательного совета "Шепетовского автотранспортного предприятия №16864" Борис Дмитерко. Входит в число учредителей Надежда Литницкая, которая на ООО "Хмельницктранс" работает начальником отдела автостанционного обслуживания. Есть в этом списке и единственный не хмельничанин среди соучредителей Игорь Марченко, который зарегистрирован в Белгород-Днестровском Одесской области. Кроме автовокзальних дел предприниматель имеет интерес в гостинично-ресторанном бизнесе и торговле продуктами питания, владеет долями в ООО "Май-2008", ООО "Шовковик" и ООО "Залов".

На конец прошлого года в области было еще три неаттестованным автостанции, которые принадлежат трем разным субъектам хозяйствования. Так, ООО "Алькор Инвест", владельцем которого сейчас является муж заведующей Хмельницкой районной государственной нотариальной конторы Денис Кушала, имело собственную автостанцию вблизи торгового-развлекательного центра "Европа". Открывшись в 2013-м, автостанция поработала несколько лет, однако затем фактически прекратила деятельность после перепродажи помещения ТРЦ. Интересно, что по данным YouControl, в 2018 году компания понесла убытки на сумму около 310 тыс грн. При этом сам Денис Кушал, согласно декларации его жены, в тот же год получил от предпринимательской деятельности 912 тыс грн прибыли.

Судьба еще одной автостанции, принадлежащей ФЛП Лукашовой Людмиле Александровны остается в несколько подвешенном состоянии. В 2013 году предпринимательница обустроила здесь остановку и получила все необходимые документы для эксплуатации станции, включая продажу билетов пассажирам. Кроме "автостанционного" бизнеса предпринимательница получала доходы и от продажи продуктов питания. Однако в конце 2018-го госпожа Лукашова прекратила свою деятельность как ФЛП, после этого перестала функционировать и автостанция. А уже в конце 2019-го года между коммунальным предприятием по организации работы городского пассажирского транспорта и физическим лицом-предпринимателем Натальей Билан Вячеславовной был заключен двусторонний договор на установку срочного платного земельного сервитута на земельный участок площадью 1360 м2 "для размещения и эксплуатации автостанции 4-го класса №6 сроком до 31.12.2029 года". Заметим, что в госреестре у Натальи Билан основным КВЭДом указана розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями, а вот обслуживание автостанций вообще отсутствует.

Последний в нашем перечне не аттестованный автовокзал, который тем не менее успешно работал до начала карантина, находится в городе Деражня и принадлежит частному предпринимателю Жураковскому Олегу Романовичу. Бизнесмен является чрезвычайно активной и многогранной личностью. Так, к 2018 году он работал народным присяжным Деражняковского районного суда Хмельницкой области. В 2015 году баллотировался в местный совет от партии "За конкретные дела" владельца сети "Эпицентр" Александра Гереги, а в 2019-м уже был координатором "ЗеКоманди" в своем районе. Кроме того, в том же году Жураковский подписал через систему ProZorro 19 договоров на сумму в 109 тыс грн. Предприниматель поставлял мелкую бытовую и офисную технику, а также оказывал услуги по ее ремонту.

Предпоследний автовокзал в нашем общем списке - Хмельницкая АС №5 - находится под контролем местного ФЛП Броцького Анатолия Васильевича. О предпринимателе известно, по сути, лишь то, что как ФЛП он зарегистрировался еще в 2010 году, а в 2015-м безуспешно баллотировался в Хмельницкий городской совет от партии "Наш край".

Завершает парад владельцев автовокзалов Хмельницкой области местное "Коммунальное предприятие по организации работы городского пассажирского транспорта", которое имеет на балансе одну автостанцию. КП трудно назвать успешным - по данным, которые обнародованы на официальном сайте Хмельницкого городского совета, по итогам работы за 2019 год получило чистую прибыль в размере лишь 11,8 тыс грн.

До 18 мая 2020 г. коммунальщиков возглавлял экс-начальник управления транспорта и связи Хмельницкого горсовета Владимир Богачук, который, кроме работы в КП, имеет собственное автотранспортное частное предприятие "Гарант-ВБ". Также Богачук является руководителем Ассоциации пассажирских перевозчиков "Подолье" и общественного совета при Хмельницкой ОГА. Заслуживает отдельного внимания и долговременная, однако не слишком удачная политическая карьера чиновника. Богачук трижды пытался стать депутатом, однако все попытки были неудачными. В 2006-м он баллотировался в Верховную Раду от БЮТ, в 2010-м до городского совета от Украинской социал-демократической партии, а в 2010-м все того же горсовета, но уже от БПП. За прошлый год чиновник задекларировал 177,76 тыс. грн собственного дохода и почти 204 тыс грн зарплаты жены. О доходе от собственного бизнеса в декларации не упоминается.

На сайте Хмельницкого городского совета 18 мая этого года появилось распоряжение мэра города Александра Симчишина, которым Владимира Богачука уволили с занимаемой должности, а его место временно занял главный инженер КП Владимир Гульман, чья жена работает государственным инспектором таможенного поста "Хмельницкий-Центральный".

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