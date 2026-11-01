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01 ноября 2026, 16:44

Папа Римский отреагировал на гуманитарную операцию в оккупированных Олешках

01 ноября 2026, 16:44
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Фото: Vatican News
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Папа Римский Лев XIV поздравил успешное завершение гуманитарной операции для гражданского населения оккупированных Олешек в Херсонской области. Он выразил надежду, что сотрудничество сторон будет способствовать новым шагам на пути к миру

Об этом сообщает Vatican News, передает RegioNews.

1 ноября понтифик заявил об этом после молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.

"На днях была проведена гуманитарная акция в пользу гражданского населения города Олешки. Выражаю пожелание, чтобы сотрудничество между сторонами, которое позволило этот необходимый жест гуманности, способствовало росту желания к диалогу и привело к новым конкретным инициативам в пользу мира", – сказал Лев XIV.

Ранее Папа Римский провел телефонные разговоры с лидерами Украины и России, в ходе которых затрагивал вопросы гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках.

Напомним, 31 октября гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешков в Херсонской области завершилась успешно. Самому старшему эвакуированному человеку – 94 года, самому младшему – чуть больше года.

Вместе с жителями города удалось вывезти их домашних животных, в том числе собак, кошек, попугая и енота.

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