Одесская область: кто контролирует автостанции региона

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев к передвижению по территории собственной страны. Пока автовокзалы пустуют, RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто срывает куш на обслуживании автобусных перевозок

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев к передвижению по территории собственной страны. Пока автовокзалы пустуют, RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто срывает куш на обслуживании автобусных перевозок

В этот раз на очереди Одесская область, которая всегда выделялась среди других регионов Украины. Пограничная территория, которая граничит с Румынией и Молдовой, "морские ворота страны", крупнейшая по площади область с 26 районами. Вполне очевидно, что даже в таком привычном деле, как пассажирские перевозки, Одесская область имеет свои, отличные от остальной Украины, особенности.

На территории области по состоянию на апрель месяц официально функционирует 49 автостанций. При этом владельцами автовокзалов есть 35 субъектов хозяйствования – ООО-ки, ПП-шки, ФЛП-ы - большинство из которых владеют только одним объектом транспортной инфраструктуры. Казалось бы, вот он, замечательный пример конкурентного рынка, однако не все так просто.

Наибольшее количество автостанций – 6, находится в собственности ООО "Одесское объединение автобусных станций". В начале 2020 года владельцем фирмы стала Алина Колесник, которая заменила Надежду Анискевич - последняя, однако, остается директором предприятия. Обе предпринимательницы связаны еще одним бизнесом. В частности, кроме работы на автостанционном предприятии, госпожа Анискевич также является конечным бенефициарным собственником ООО "Надднепрянская правда", учредителем которого значится Алина Колесник, однако на своей девичьем фамилии – Залипская. Кроме того, нынешнюю владелицу "Одесского объединения автобусных станций" можно найти и среди учредителей ОО "Одесская организация инвалидов", где также фигурируют Дмитрий Тарановский и Людмила Томиловська, экс-коллеги с аудиторского прошлого Колесник/Залипской.

Еще 5 автовокзалов находятся под контролем ПАО "Одесаавтотранс". Среди бенефициаров акционерного общества - "Видана коммерс ЛТД" с Виргинских островов, а также четверо лиц, тем или иным образом связаны с известным на Одесщине предпринимателем-транспортником Хачатуром Сардаряном. В частности, Анатолий Жуковский и Надежда Карауш являются давними бизнес-партнерами семьи предпринимателя, Каринэ Сардарян - его жена, а Армине Сардарян-Назарова – сестра. Совместно предпринимателям принадлежат десятки фирм, которые действуют по всей стране. Среди них ООО "Торговый дом Веста оил", кредитный союз "Юнион", ООО "Югос", ПАО "Північтранс", ПАО "Страховая компания "Велес", ООО "ЛТГ транс" и многие другие.

Самое интересное то, что сам Хачатур Сарданян - конечный бенефициарный владелец еще 13 предприятий, которые являются владельцами автовокзалов в Одесской области (см.. инфографику).

Хачатур Сарданян сын Сурена Сарданяна, соучредителя сети компаний "Веста", куда входят автозаправочные стации, автоперевозчики и строительные фирмы. Закончил лондонский колледж Royal Hallway, год работал в Великобритании, начал перебирать на себя управление семейным бизнесом в конце 2012 – начале 2013 года. Как рассказывал журналу "Семейный бизнес" сам Хачатур, именно под его руководством центральный одесский автовокзал подписал контракты с международными перевозчиками и начал продавать билеты на рейсы в страны Европы. По подсчетам одесских журналистов и блогеров, семейству Сарданян совокупно принадлежит более четырех десятков предприятий по всей Украине.

Не обошлось в Одесской области и без коллаборации политики и бизнеса. Владельцем еще двух автостанций, расположенных в областном центре, является ПАО "Черноморская транспортная компания", которая входит в группу "Приморье" одесского бизнесмена Аркадия Шнайдера и экс-нардепа четырех созывов, внештатного советника Виктора Януковича и президента ФК "Черноморец" Леонида Климова. Непосредственным бенефициаром фирмы указано Игоря Кудинова – помощника Климова времен его депутатства.

По информации аналитической платформы YouControl, в состав группы "Приморье" входят 136 промышленных, строительных, торговых, сельскохозяйственных, гостиничных и туристических компаний: среди них торговые и бизнес-центры (ТЦ "Новый Привоз", БЦ "Шевченковский", Одесский ЦУМ и др.), ФК "Черноморец", а также "Имэксбанк", который находится в стадии ликвидации.

Также два автовокзала в собственности ООО "Одеспассервис" Артема Жмурко, Владимира Супровича и Кристины Зуевой. Последняя официально прописанна в городе Енакиево, что находится на временно неподконтрольной территории. В том же Енакиево, а также в Горловке и Хрустальному зарегистрированные и фирмы, совладельцами которых являются госпожа Зуева: ООО "Орхидея" Д", МЧП "Метан", ЧП "Лутигино-пропан", ООО "Донбасспродукт ЛТД".

Белгород-Днестровское ООО "АТП 15107" может также похвастаться двумя автовокзалами, расположенными в родном городе. Общество принадлежит адвокату Георгию Грищенко и тренеру сборной Одессы по регби Олегу Осадчему, которые также являются соучредителями ООО "Южный региональный депозитарно-торговий фондовий центр". Кроме того, господин Осадчий совместно с директором департамента Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Южного региона Юрием Ровинським входят в число учредителей ЧАО "Производственное объединение "Одесский консервный завод" и ООО "Торговый дом "Хозяюшка".

Имеет пару автовокзалов и ООО "Световит окси" Ивана и Оксаны Граматиков. Среди бизнес-достижений семейства также можно назвать долю в ООО "Диол сервис", специализирующаяся на обслуживании наземного транспорта.

Закрывает же список фирм\владельцев, имеющих в активе более одной автостанции, ФЛП Качанов Дмитрий Ананьевич, который в свое время был среди владельцев уже известного нам ООО "АТП 15107". Можно заметить предпринимателя и среди соучредителей ООО "Сервис-транс-юг", которое занимается перевозкой пассажиров в Белгород-Днестровском. Среди бизнес-партнеров по ООО – экс-депутат Белгород-Днестровского районного совета Георгий Кофов и еще 8 местных предпринимателей.

Остальные 15 автовокзалов региона распределили между собой 15 небольших предприятий и несколько ФЛП. Несмотря на то, что половина всех автостанций области или не аттестованы или имеют аннулировано свидетельство на ведение соответствующей деятельности, это не мешает их владельцам успешно работать и зарабатывать на пассажирах и перевозчиках.