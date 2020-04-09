Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможность украинцев передвигаться по территории собственной страны. Однако ничто не вечно и вскоре запрет на работу междугородных пассажирских сообщений будет снят. По крайней мере, на сегодняшний день подобных решений от власти мы ожидаем конец апреля - начало мая

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможность украинцев передвигаться по территории собственной страны. Однако ничто не вечно и вскоре запрет на работу междугородных пассажирских сообщений будет снят. По крайней мере, на сегодняшний день подобных решений от власти мы ожидаем конец апреля - начало мая

А пока автовокзалы пустуют, продолжаем рассказывать о тех, кто срывает куш на обслуживании автобусных перевозок в регионах. В этот раз на очереди Черкасская область, которая, несмотря на относительно незначительную площадь - 20 900 квадратных километров - имеет достаточно разветвленную сеть официальных автостанций - 26 единиц.

Вполне прогнозируемо, что больше всего вокзалов расположено в областном центре - Черкассах. Однако их количество откровенно удивляет - аж 5 на город площадью 69 км2 и численностью населения чуть более 276 000 человек.

Как бы то ни было, контроль за важными инфраструктурными объектами Черкассчины находится в руках 6 предприятий и предпринимателей.

Согласно информации, предоставленной нам заместителем директора департамента инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства - начальником управления инфраструктуры и связи Черкасской ОГА Владимиром Дмитриевым, владелицей одной из автостанций Черкасс является ФЛП Буцик Лариса Петровна. При этом предпринимательница не собирает станционный сбор с пассажиров. Интересно еще и то, что официально данный ФЛП прекратил свою деятельность еще в январе 2017 года. Тем не менее, по свидетельствам местных жителей, автостанция продолжала работу до момента введения карантина.

О владельцах еще одной черкасской автостанции - ООО "Сервис-авто-2005" - информации удалось найти несколько больше. В частности, предприятие предоставляет услуги перевозчика, а его владелец Анатолий Жигаловський также является учредителем ЧП "Сервис-авто-2007" и ООО "АС Дашковича". Его партнеры по последний фирме - Вита Клинт, которая в 2015 году неудачно баллотировалась в городской и областной советы от "Народного контроля", а также предпринимательницы Виктория Балан и Оксана Гук. К слову, станционный сбор на собственной автостанции "Сервис-авто-2005" установило на самом высоком в области уровне - 15% от стоимости билета.

Аналогичный станционный сбор и на автовокзале города Канев, которым владеет коммунальное предприятие "Авто-река". Председателем КП является Богдан Припияло, успевший зарекомендовать себя как не слишком умелый руководитель и лицо, которое скрывает собственные доходы. В частности, в своих декларациях за 2018 и 2019 годы чиновник указал годовой доход в размере 134 и 175 гривен соответственно.

Новый город, новый автовокзал, новый станционный сбор. Единственная в городе Золотоноша официальная автостанция принадлежит ФЛП Повстень Галине Петровне, которая собирает за свои услуги 14% от стоимости билетов. Предпринимательница не спешит расширять свой бизнес, кроме деятельности в качестве ФЛП она имеет в своем активе меньше процента от общего числа акций ЗАО "Золотоношского автотранспортное предприятие 17112" и членство в ОСМД "ТВК-2018".

Еще меньший сбор установило на автовокзале в городе Смела ЧАО "Смелянское АТП 17128" - 13,5%. Это единственный автовокзал под контролем ЧАО, его акционерами являются 235 человек. Наибольший пакет акций - 9,6% - сосредоточил в своих руках глава правления общества, член исполнительного комитета Смелянского городского совета Петр Даценко. Кроме того, что оно является владельцем автовокзала, предприятие выполняет и функции местного перевозчика.

Как видим, в собственности пяти фирм и предпринимателей - только 5 из 26 официальных автовокзалов Черкассчины. Все остальные автостанции, а это не более 80% от данного рынка, находящихся в собственности вовсе не жителей области.

Несмотря на название, ЧАО "Черкасское областное предприятие автобусных станций" имеет конечных бенефициарных владельцев в Запорожье. Речь идет о братьях Ярославе и Святославе Ивановых, которым на двоих принадлежит 48% акций общества. Еще 30% акций у ООО "Опиджием" Алексея Апришкина из того же Запорожья. Остаток между собой делят еще более шести сотен акционеров. Руководительницей предприятия назначена Натали Сен-Клер, которая ранее возглавляла КП "Запорожский центр диспетчеризации общественного транспорта".

Семейство Ивановых во главе с отцом братьев Игорем Евгеньевичем Ивановым довольно известно в Запорожье. Предприятия, владельцами которых являются члены семьи и их бизнес-партнеры, лидирующие на рынке перевозок на сопутствующих направлениях. Среди таких фирм: ООО "Херсонавтотранс", ООО "Мелитопольский учебно-курсовой комбинат", ОДО "Таксопарк плюс", ООО "АТП "Транспортник", ООО "Днепротур-Хортица", ЧАО "Запорожавтотранс" и еще почти два десятка предприятий. Не последнюю роль в становлении семейного бизнеса сыграло сотрудничество с политиками областного и национального уровня. Так, Игорь Иванов был помощником ныне покойного экс-нардепа от "Народного фронта" Петра Ваната. Его сыновья Ярослав и Святослав в свое время значились в помощниках депутата Запорожского областного совета, члена фракции "Наш край", секретаря комиссии по вопросам строительства, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса Владимира Тарасова.

На своих автостанциях ЧАО "Черкасское областное предприятие автобусных станций" установило достаточно большой диапазон размера станционного сбора - от 12% и до 15%.

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