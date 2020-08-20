Ровенская область: кому принадлежат автовокзалы региона

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди одна из самых маленьких областей Украины – Ровенская

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди одна из самых маленьких областей Украины – Ровенская

Известная в Европе и Украине благодаря базальтовым столпам, залежам янтаря, Тоннелю Любви и Клеванскому замку, Ровенская область имеет весьма незначительное количество автовокзалов. На 20 тысячах квадратных километров по данным Укртрансбезопасности официально функционирует всего 17 автостанций, 16 из которых контролирует Коммандитное товарищество "Ровно-Пас" которое "прописано" в областном центре. При этом предприятие является собственником не только инфраструктурных объектов: автовокзалов, ему также принадлежат и помещения в которых эти станции расположены. Учитывая это "Ровно-Пас" имеет возможность получать доход как от обслуживания перевозчиков и пассажиров, так и от передачи в аренду собственных площадей под торговые точки. В итоге это позволило фирме завершить 2019 год с чистой прибылью в размере 550-560 тыс грн, что является весьма хорошим показателем для представителя автостанционного бизнеса сосредоточенного лишь в одной области.

Конечными бенефициарными собственниками "Ровно-Пас" являются местные предприниматели Раиса Сябрюк и Николай Сысюк. Несмотря на доминирующее положение в отдельно взятой отрасли владельцы фирмы являются лицами публичными. В частности, Николай Сысюк, кроме должности директора "Ровно-Пас" засветился еще как представитель Ровенского областного отделения Всеукраинской ОО "Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков", а также как руководитель ныне ликвидированной "Ассоциации автомобильных перевозчиков Ровенской области". В основателях последней кроме уже упомянутого "Ровно-Пас" значилось ЧАО "Дубенское автотранспортное предприятие", три четверти акций которого принадлежат Владимиру Горошко, мужу заведующей одного из секторов Управления социальной защиты населения Дубенского горсовета Надежды Горошко.

Основным вкладчиком коммандитного товарищества "Ровно-Пас" является одноименное общество с ограниченной ответственностью, учредителями которого являются уже упомянутые Сябрюк и Сысюк, а также еще семеро жителей области. Наибольшая доля – 11% от уставного капитала общества принадлежит жителю города Дубно Ростиславу Шегере. Предприниматель работает как ФЛП, предоставляя услуги гостиничного размещения, и даже имел один мелкий подряд от Управления культуры и туризма Ровенской областной государственной администрации. Кроме того было замечено в учредителях ныне ликвидируемого фермерского хозяйства "Шегери" и ООО "Иква". Владельцами последнего, кроме Ростислава Шегера, является его жена Эмилия, соучредитель ОО "Интеллектуальный женский клуб "Волынская азалия" и дочь Людмила, которая в 2015 году баллотировалась в Дубенский районный совет от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

Чуть больше 4% от уставного капитала вложила в компанию Людмила Ильчук. В 2011 году в качестве ФЛП Ильчук проработала менее полугода, после чего в предпринимательство не вернулась.

Еще одной совладелицей ООО "Ровно-Пас" является жительница Ровно Наталья Кравчук. Лицо с идентичными фамилией, именем и отчеством входит также в число владельцев ООО "Регион-авто плюс" и ООО "Ровно-альянс 2018".

Очередной ФЛП среди учредителей транспортного предприятия – Галина Марченко из города Вараш. Хотя официально предпринимательница записала основным Квэд "предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества в городе ее больше знают как владелицу детского магазина "Сказка", расположенного в помещении местного автовокзала.

Завершают перечень совладельцев ровенчане Людмила Шевченко и Валерий Мосийчук, а также житель Вараша и член ОСМД "Прибрежное" Леонид Волос.

Несколько разбавляет монополию ООО "Ровно-Пас" владелец автостанции "Чайка" в областном центре – ООО "Управляющая компания "Ровноспецбудинвест". Владельцами фирмы сейчас является экс-адвокат Иванна Зинькова и депутат Ровенского районного совета Екатерина Усач, которая заодно возглавляет Ровенскую районную организацию Всеукраинского объединения "Батькивщина". Кроме того предпринимательница совместно с КП "Горсвет" входит в число учредителей ООО "Первая ровенская управляющая компания". Примечательно, что вторую свою фирму госпожа депутат в декларации за 2019 год не указала. Вспомнила однако о 1,45 млн грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью, $20 тыс и 500 тыс грн сбережений, а также автомобиль Infiniti 2018 года выпуска, 2 дома, 6 земельных участков, магазин и базу отдыха.

Возглавляет Управляющую компанию "Ровноспецбудинвест", которая к слову завершила прошлый год с убытками около 610 тыс грн, Александр Рашкевич, муж ведущей специалистки Управления труда и социальной защиты населения Ровенского горисполкома Юлии Рашкевич. Согласно декларации чиновницы за прошлый год на руководящей должности Александр Рашкевич заработал 81,65 тыс. грн.

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