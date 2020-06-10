Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области

Почти полтора миллиона населения и более тысячи восьмисот населенных пунктов. Все это Полтавщина, шестая по площади область Украины. Всего в регионе функционирует 41 автовокзал, что на порядок больше чем в соседних Кировоградской и Черкасской областях.

Почти полтора миллиона населения и более тысячи восьмисот населенных пунктов. Все это Полтавщина, шестая по площади область Украины. Всего в регионе функционирует 41 автовокзал, что на порядок больше чем в соседних Кировоградской и Черкасской областях.

Сейчас Полтавщина, как и вся остальная Украина постепенно выходит из карантина и уже сейчас понятно, что закрытие автовокзалов ощутимо ударило не только по компаниям перевозчикам, но и дорого стоило владельцам автостанций, которые продолжают терять средства, казалось бы, с бесперебойного дохода. Пока владельцы подсчитывают убытки мы продолжаем свой проект и рассказываем о тех, кто зарабатывал в прошлом и будет получать прибыль в будущем от обслуживания автобусных перевозок в регионах.

Уже традиционно для этого рынка ряд компаний имеют в собственности лишь по одной автостанции. В частности в Горишних Плавнях прибыль от обслуживания перевозчиков и пассажиров получает ПАО "Автотранспортное предприятие №15347", контрольный пакет акций которого принадлежит полтавскому предпринимателю Владимиру Перепелице. Последний не концентрируется на одном виде деятельности и является владельцем или соучредителем десятка предприятий и организаций разнообразного толка. В частности, ему принадлежит более 51% акций ПАО "Полтавский опытно-экспериментальный завод", а по адресу собственной регистрации бизнесмен "прописал" Общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы "Авиадвижение-безопасность", научно-производственное коллективное предприятие "Сирена М", ОО "Кооперативный центр профессиональных специалистов", ОО "Общество налоговых консультантов", Полтавскую областную ОО "Институт судебных экспертов, оценщиков, аудиторов". Правда недавно приказом Фонд госимущества Перепелице приостановлено действие квалификационного свидетельства оценщика. Основание – невыполнение требований Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине”. Назвать работу ПАО "Автотранспортное предприятие №15347" успешной также довольно трудно. По информации аналитического портала YouControl 2017 год компания заканчивала с убытками в размере 650 тыс. грн. А тот факт, что с 2017-го года акционерное общество не обновляло собственную отчетность на портале Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины говорит о негативных тенденциях в работе АТП №15347.

Один автовокзал в Кременчуге принадлежит ООО "Автотранспортное предприятие - 15307". По сравнению с предыдущим коллегой по автовокзальному бизнеса в общества дела обстоят несколько лучше. Предыдущий год АТП-15307 начинало с чистой прибылью в 25 тыс грн. По информации госреестра фирма имеет трех соучредителей. Первый – Юрий Киреев, работает в автотранспортной сфере четыре десятка лет. Неоднократно пробовал свои силы в политике, баллотировался в Полтавский областной совет в 2006 и 2015 годах, а также в Верховную Раду в 2014 году. Однако, каждый раз не набирал достаточного количества голосов. На сегодний день возглавляет Общественную организацию "Полтавская областная ассоциация перевозчиков 2009". Вторая – Оксана Мєзєнцева, дочь Юрия Киреева, которая кроме совместного предприятия с отцом имеет собственный бизнес – зарегистрирована как ФЛП с собственным стоматологическим кабинетом "ProfiDent", а также является владелицей ООО "Вакир". Третья – Ирина Моцаренко, екс-депутат Кременчугского районного совета от "Батькивщины". В 2015 предпринимательница решила повторно баллотироваться в райсовет, однако попытка оказалась неудачной. Имеет собственное частное предприятие "Брокер-центр".

Следующим владельцем, который имеет в своем активе одну автостанцию на территории Полтавской области – ФЛП Гринченко Виктор Анатольевич. Ему принадлежит АС "Киевская" расположена в областном центре региона – в Полтаве, а также две фирмы, связанные с автоперевозками: ООО "Укрбус 2017" и ООО "Зеленый слон 7". Как указано на официальном сайте "слона" - фирма обслуживает маршруты Киев-Полтава, Полтава-Харьков и Харьков-Киев. Кроме того компания "Зеленый Слон 7" сотрудничает с международным аэропортом "Борисполь" и активно продвигает свои услуги на всеукраинском уровне.

Самый же большой куш и контроль над 38 автовокзалов области имеет ОДО "Полтаваавтотранс", которое возглавляет депутат Полтавского городского совета от "Самопомощи", член постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и природопользования Сергей Бутко. За время пребывания на этом посту депутат задекларировал доход за 2018 год в размере 421 тыс грн. И это при том что в том же году, по информации портала YouControl, убытки самой фирмы достигли 610 тыс грн.

Перед тем как попасть в депутатское кресло Бутко числился помощником у своего нынешнего коллеги по фракции Дмитрия Сенчаковича, который возглавляет постоянную депутатскую комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры, транспорта и развития.

Согласно данным управления инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской ОГА именно Сергей Бутко был избран и на пост секретаря конкурсного комитета при Полтавской обладминистрации по определению пассажирских перевозчиков на областных автобусных маршрутах общего пользования. По сути руководитель фирмы, которая владеет 92% всех автостанций области стал одним из тех кто решал кто из перевозчиков будет пользоваться услугами его же автостанций.

Что же до владельцев ОДО "Полтаваавтотранс" то наибольшую долю в уставном капитале общества имеют Мария Бутко, мать уже упомянутого нами депутата и руководителя ООО "Полтаватранс". Последнее принадлежит все той же Марии Бутко, а также Лилии Юрко и Владимиру Хворостьянову. Имеет ОДО "Полтаваавтотранс" и фирму-правопреемника – ООО "Полтаваавтотранс" которая в свою очередь значится бенефициаром компании ООО "Гадяцкое автотранспортное предприятие №15337" и практически является монополистом перевозок в Гадячском районе.

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