Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. Мы уже исследовали 13 областей Украины. На очереди четырнадцатая – Николаевская

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. Мы уже исследовали 13 областей Украины. На очереди четырнадцатая – Николаевская

Ольвия, Мигия, Кинбурнская коса, музей судостроения и флота, одна из старейших в восточной Европе обсерваторий, "Долина дьявола"... Все эти туристические прелести расположились на территории Николаевской области, в которой, несмотря на развитое железнодорожное и даже речное транспортное сообщение, приоритетными все же остаются автобусные пассажирские перевозки. При относительно незначительной по сравнению с другими областями, площади в области расположено 29 автостанций, три из которых имеют первый - высший класс.

Наибольшая доля автовокзального бизнеса Николаевской области находится в руках ЧАО "Николаевское областное предприятие автобусных станций". Фирма контролирует 15 вокзалов региона, в том числе пригородную и междугородную автостанцию областного центра. Финансово общество также чувствует себя весьма неплохо. По крайней мере, прошлый год "МОПАС" завершило с чистой прибылью в размере 1,9 миллионов гривен.

В госреестре конечными бенефициарными собственниками общества указаны трое предпринимателей из Донбасса. Первым является Алексей Горбань, депутат Донецкого областного совета и член комиссии по вопросам промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и телекоммуникаций. Помимо доли в "МОПАС" бизнесмена есть свои интересы в десятке других фирм, прямо или косвенно связанных с автобусными перевозками, обслуживанием автомобилей и деятельностью автостанций.

Вторым бенефициаром является неизменный партнер Горбаня Михаил Чумаченко, который, по крайней мере до начала военного конфликта на востоке страны, работал адвокатом. Именно эти двое предпринимателей являются владельцами и "Харьковского предприятия автобусных станций", которое контролирует 90% автовокзалов Харьковской области.

Третьим совладельцем "МОПАС" значится Олег Дрегер, отец еще одного депутат Донецкого облсовета Владислава Дрегера. Последний является членом комиссии по вопросам экономической политики, бюджета и финансов, также он успел поработать помощником у Раисы Богатыревой во времена ее нардепства. Младшего Дрегера в отдельных СМИ активно обвиняют в рейдерском захвате юго-восточного регионального рынка пассажирских и автовокзальних услуг.

Крупнейших пакетов акций ЧАО "Николаевское областное предприятие автобусных станций", то 19,9% акций принадлежат уже упомянутому ПАО "Харьковское предприятие автобусных станций", 29% - ООО "Восточные автовокзалы", а 39,8% - ООО "Торговая группа "Прайда". Всеми фирмами владеет вышеупомянутая троица.

Вторую по количеству контролируемых автовокзалов группу формируют 4 николаевские предприятия, объединенные семейством Донник и его партнерами. Так, ООО "Южные автовокзалы" относятся 7 автостанций, ООО "Николаевское предприятие инфраструктуры наземного транспорта" - 3, а ООО "П И К" и ОДО "Орион-Авто" - по одной. Последнее предприятие принадлежит екс-депутату Николаевского городского совета Валерию Буркуну и его сыну Виталию. Фамилия предпринимателя, который был удостоен званий Почетный и Заслуженный работник транспорта Украины, достаточно известное в области. Сама же фирма является активным участником закупочных процедур. С 2017 года "Орион-Авто" удалось получить 37 подрядов на общую сумму 6,25 миллионов гривен. Помимо предпринимательской деятельности, Валерий Буркун работает и в близком к транспортной сфере общественном секторе – возглавляет Объединение организаций работодателей транспорта Николаевской области и Николаевской областной ассоциации перевозчиков.

Владельцем ООО "Южные автовокзалы" и ООО "Николаевское предприятие инфраструктуры наземного транспорта" является жена екс-депутата Татьяна Буркун, которой также принадлежит еще с полдесятка автотранспортных "контор". Компанию предпринимательнице в списке соучредителей "Южных автовокзалов" составляют николаевцы Юрий Кучуков и Юрий Лакошко. Еще одно частное предприятие – "П И К" - официально зарегистрировано на Светлану Кречетову, однако прописано по тому же адресу, что и Юрий Кучуков.

Интересно еще и то, что в 2016-м году журналисты "Николаевского центра журналистских расследований" опубликовали материал, который касался "войны" местных перевозчиков, одной из сторон в которой были предприятия уже известного нам тандема Буркуна-Кучукова. Согласно обнародованной информации, бизнесменов подозревали в давлении на конкурентов, а именно в поджоге их рабочего автотранспорта.

Есть на Николаевщине и два автовокзала, которые не принадлежат доминирующим политико-бизнесовым группам. В частности, станцией в городе Вознесенске занимается ФЛП Ярошенко Иван Тихонович, отец депутата Вознесенского районного совета Руслана Ярошенко. Предприниматель и сам баллотировался на выборах 2015-го года, однако голосов ему не хватило. Заметим, что в 2017 году теротделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ФЛП на 34 тыс. грн за неподачу информации о своей деятельности в качестве владельца местной автостанции.

Последним в нашем списке автовокзалом в городе Первомайск - занимается местное КП "Управление пассажирских перевозок", которому инфраструктурный объект был передан в оперативное управление местной территориальной общиной. В апреле текущего года директором этого коммунального предприятия была назначена Екатерину Кучмагру, которая в 2015-м баллотировалась до Первомайского городского совета от партии "Возрождение".

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