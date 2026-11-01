Российские дроны атаковали Львовщину: повреждены пять жилых домов

Фото: Telegram/Андрей Садовый

Во Львовской общине зафиксировали последствия российской атаки ударными беспилотниками. Повреждены жилые дома, автомобили и складское здание. К счастью, люди не пострадали

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

В частности, в жилищном кооперативе "Агрохимик" повреждены пять домов и автомобиль.

В Рясном-Русском вражеский "Шахед" упал на недостроенный дом.

Также в Подрясном обломки российского беспилотника повредили два грузовых и один легковой автомобиль, а также пустое складское здание.

По словам Садового, пострадавших нет, пожары также не зафиксированы. На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, утром 1 ноября российский беспилотник атаковал Решетиловскую общину Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения.