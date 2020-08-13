Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. Мы уже исследовали столицу и 15 областей Украины. На очереди - одна из крупнейших по площади и плотности населения область Украины – Днепропетровская, которая может похвастаться и относительно неплохой сетью автостанций

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. Мы уже исследовали столицу и 15 областей Украины. На очереди - одна из крупнейших по площади и плотности населения область Украины – Днепропетровская, которая может похвастаться и относительно неплохой сетью автостанций

По данным Укртрансбезопасности, в регионе насчитывается 37 автовокзалов, лишь один из которых пока не аттестован. При этом, несмотря на размещение в центральной части Украины, индекс внутренней доступности области значительно ниже среднего по стране. Плотность дорог областного значения также ниже среднего украинского показателя. Учитывая акцент региона на развитии промышленности не удивительно и то, что из общего количества вокзалов лишь один имеет второй класс качества. А автостанций первого класса, которые являются максимально приспособленными для удобства перевозчиков и пассажиров, в области вообще нет.

Владельцем крупнейшей доли автовокзального бизнеса региона по состоянию на сегодня является ПАО "Днепропетровское областное предприятие автобусных станций", которому принадлежат 33 объекта. Возглавляет "ДОПАС" Антон Кожома, муж главной специалистки отдела планирования и финансирования Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Татьяны Калиниченко. Кожома за прошлый год получил 138,46 тысяч гривен зарплаты. Само же предприятие завершило 2018-ый год с чистым доходом в 383 тыс гривен. Что же касается структуры собственности, то она в "ДОПАС" достаточно запутанная.

Так, конечными бенефициарными собственниками акционерного общества являются Лариса и Игорь Слюнковы, которые входят в число учредителей более четырех десятков предприятий. В 2015 году Игорь Слюнков баллотировался в Павлоградский городской совет от "Батькивщины". Сейчас он представляет "Павлоградскую городскую ассоциацию производителей, строителей и транспортников" и "Всеукраинскую ассоциацию автостанций”.

При этом владельцами примерно равной части акций "ДОПАС" указанные четыре предприятия: ООО "Юридическая компания Лига", ООО "Туристическое бюро "Меридиан", ООО "Бизнес-центр" и Финансово-промышленный концерн "ЛИС". Во всех этих компаниях конечными бенефициарами являются несколько лиц, в том числе супруги Слюнковы. Бизнес-партнерами уже известной нам пары является Александр Бутенко, депутат Павлоградского городского совета, который за прошлый год заработал 834,8 тысяч гривен, а также Александр Пашковский, бывший помощник депутата Верховной Рады 5-го созыва Александра Лещинского. Вместе четверка предпринимателей занимается предоставлением в аренду жилья, управлением коммерческой недвижимостью, осуществлением юридического сопровождения, производством и продажей строительных материалов и, конечно же, обслуживанием автостанций и наземного транспорта. На всеукраинском уровне наиболее известной продукцией сети предприятий этих бизнес-партнеров является торговая марка "Будмайстер", под брендом которой изготавливаются строительные смеси, тротуарная плитка, железобетонные изделия и другое.

Две автостанции, в Днепре и Павлограде, находятся под контролем ОДО "Автопроминь", которое начинало 2019 год с чистой прибылью на уровне 35-40 тысяч гривен. Учредителями общества являются Дмитрий Кубрак, его дочери Оксана и Анастасия, а также ООО производственно-коммерческая фирма "Лаура", которая также принадлежит семейству Кубраков. "Автопроминь" - довольно известное в пределах Днепра предприятие, оно обслуживает 3 городские маршруты и 11 пригородных. Именно Дмитрий Кубрак, который дважды безуспешно баллотировался в Верховную Раду и однажды к Днепропетровского областного совета, возглавляет Ассоциацию "Территориально-производственное объединение "Днепроавтотрас", учредителями которой являются "Автопроминь" и "ДОПАС" Слюнковых.

Еще один расположен в Днепре автовокзал принадлежит ООО "АС " Левый берег". Нетрудно догадаться, что и автостанция имеет идентичное название. В начале 2017 года основали фирму Анна Степаненкова, Владимир Мельник и Вячеслав Павленко, которые также являются владельцами десятка различных предприятий. Одно из таких – ООО "Виктор-С" - является конечным бенефициарным владельцем ОДО "Новомосковское автотранспортное предприятие", которое, по данным портала EasyWey, обслуживает четыре десятка пригородных автобусных маршрутов Днепра.

Последняя автостанция из списка расположена в городе Каменское и принадлежит частному предприятию "Материал-Сервис", которое в настоящее время находится в стадии ликвидации. Владельцы – очередная семья предпринимателей, Александр, Вера и Алина Репетий. Все трое зарегистрированы как ФЛП, а Александра Репетия кроме того в городе знают как члена исполнительного комитета Каменского городского совета. До недавнего времени члены семьи также владели ЧП "Днепровская транспортная компания" и ООО "Транспортное агентство", однако по состоянию на сегодня контроль над фирмами перешел к предпринимателю-адвоката из Днепра Вячеслава Терещенко.

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