Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона

Правительство постепенно разблокирует транспортное сообщение внутри страны, что, бесспорно, не только оживит процесс восстановления туристической отрасли, но и принесет первую стабильную после карантина прибыль владельцам автовокзалов и станций

Правительство постепенно разблокирует транспортное сообщение внутри страны, что, бесспорно, не только оживит процесс восстановления туристической отрасли, но и принесет первую стабильную после карантина прибыль владельцам автовокзалов и станций

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Тернопольская область, которая может похвастаться наибольшим процентом дорог с твердым покрытием среди регионов Украины. На ее территории насчитывается 24 автостанции. Это далеко не лучший показатель территориального охвата, однако, учитывая то, что область является третьим среди самых маленьких по площади регионов, подобное количество является вполне удовлетворительным.

Автовокзалы есть во всех четырех городах областного значения – в Тернополе, Кременеце, Бережанах и Черткове и в 17 районных центрах области. Регион является по-своему уникальным, ведь только здесь одно предприятие владеет 100% автовокзалами в области.

Все 24 автостанции, что по данным Укртрансбезопасности имеют класс от 3-го до самого низкого 5-го, принадлежат одной фирме – ООО "Тернопольавтотранс 16100", которую с 2012 года возглавляет заслуженный работник транспорта Украины, генеральный директор общества Лилия Бутрин. Учитывая существующую монополию не удивительно, что 2018-й год предприятие завершило с чистой прибылью в размере около 1,2 млн. грн.

Наибольшие доли в уставной капитал общества внесли уже упомянутая Лилия Бутрин и местный предприниматель Михаил Лукенив – каждый по 323,86 тыс. грн. Они же являются владельцами и дочернего предприятия "Станция технического обслуживания" ООО "Тернопольавтотранс 16100". Еще 67,9 тыс. грн в свое время внесла третья соучредитель предприятия Мария Корчинская.

Если говорить о госпоже Бутрин, то ее интересы не ограничиваются автовокзальним бизнесом. Она является еще и совладелицей тернопольского ООО "Тимерли", которое специализируется на изготовлении металлоконструкций, пластиковых изделий и электрического оборудования. Среди бизнес-партнеров предпринимательницы значится Богдан Кучер, который в свое время баллотировался в Тернопольский горсовет от "Народного блока Литвина".

Второй совладелец ООО "Тернопольавтотранс 16100" Михаил Лукенив является более публичным лицом. С 2010 по 2015 годы бизнесмен был депутатом Великоберезовицького поселкового совета, в который попал как самовыдвиженец. В то же время мужчина возглавлял территориальное управление Глававтотрансинспекции в Тернопольской области. Кроме того, Лукениву принадлежит 21% акций ЧАО "Тернопольское автотранспортное предприятие 16127", которое предоставляет услуги автобусных перевозок на территории области и сотрудничает с бюджетными заказчиками, получая контракты на развозку работников до работы. Наряду с Лукенивым соучредителем этого предприятия является Александр Шильман - один из участников ОО "Бизнес, закон и порядок", входящая в группу семейного бизнеса владельца ООО "Микулинецкий бровар", депутата Микулинецкой поселкового совета Тернопольской области Степана Трояна.

Несмотря на довольно неброскую связь владельцев ООО "Тернопольавтотранс 16100" с политикумом Тернопольской области, тем не менее предприятие активно сотрудничает с немалым количеством бизнес структур, принадлежащих депутататам и чиновникам разных уровней, которым регулярно выплачиваются зарплаты и материальные пособия.

В частности, за 2019 год ООО "Тернопольавтотранс 16100" выплатило почти 184 тыс. грн дохода депутату Великоходачкивського сельського совета Виктору Гинде, 89 тыс. грн зарплаты Виталию Скороплясу, мужу старшего государственного инспектора Укртрансбезпеки в Тернопольской области Татьяны Скоропляс, 42 тысячи гривен депутату Залещицкого районного совета Ивану Бесащуку и почти 117 тысяч Марущак Татьяне, матери ведущего специалиста отдела обязательного технического контроля и перевозки опасных грузов Регионального сервисного центра МВД в Тернопольской области Степана Марущака.

Имеет фирма финансовые связи и с еще несколькими интересными личностями: Александром Москвяком, сыном главной специалистки отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Укртрансбезопасности в Тернопольской области Светланы Москвяк, Ольгой Олейник, женой депутата Колодненського сельского совета Николая Олейника, Оксаной Кузьмой, женой директора коммунального предприятия "Тернопольводоканал" Владимира Кузьмы. Примечательно, что именно "Тернопольское АТП 16127", совладельцем которого является один из основателей "Тернопольавтотранс 16100" Михаил Лукенив, получило от "Тернопольводоканал" заказ на перевозку сотрудников на сумму 176,79 тыс. грн.

Отношения с властными структурами разных уровней, отсутствие конкуренции и наработанные отношения с перевозчиками области сделали с ООО "Тернопольавтотранс 16100" монополистом на рынке автовокзальних услуг. Причем, монополистом, который не теряет свои позиции уже достаточно длительное время.

Читайте также: Экс регионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области

Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области

Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены

Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области

Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области

Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона

Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области

Одесская область: кто контролирует автостанции региона

Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона

Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины