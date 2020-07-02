Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины

На днях Евросоюз опубликовал список из 14 стран, гражданам которых уже в этом месяце разрешен въезд на территорию ЕС. Вполне ожидаемо что, учитывая рост количества инфицированных на коронавирус, Украины среди стран-счастливчиков не оказалось. Эта довольно неприятная новость, однако, имела и один весьма положительный нюанс – активизацию внутреннего туризма и увеличение нагрузки на автовокзалы страны, которые довольно долго простояли пустыми из-за карантинных ограничений

На днях Евросоюз опубликовал список из 14 стран, гражданам которых уже в этом месяце разрешен въезд на территорию ЕС. Вполне ожидаемо что, учитывая рост количества инфицированных на коронавирус, Украины среди стран-счастливчиков не оказалось. Эта довольно неприятная новость, однако, имела и один весьма положительный нюанс – активизацию внутреннего туризма и увеличение нагрузки на автовокзалы страны, которые довольно долго простояли пустыми из-за карантинных ограничений

Мы же продолжаем рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Сумская область, которую правда довольно трудно назвать туристическим регионом. Среди прочего, причина – весьма посредственно развитая транспортная инфраструктура. В частности, при общей численности населения более 1,1 миллиона человек и площади территорий в 23,8 тысяч квадратных километров на территории области официально функционирует лишь 21 автостанция.

Безоговорочным лидером на рынке предоставления автостанционных услуг региона является ООО "Сумыоблавторанс", которому принадлежит 20 автовокзалов. При этом подавляющее большинство инфраструктурных объектов предприятия в настоящее время аттестованы и отнесены к третьему классу, что предполагает минимум 2 билетные кассы, 15 мест для сидения в зале ожидания и не менее 3 площадок для автобусов.

Заметим, что две автостанции - в городе Середина-Буда и селе Ольшана - на начало года не были аттестованы. Однако номинально они не прекращали свою деятельность, хотя по соответствующим адресам осуществляется только посадка-высадка пассажиров без продажи проездных билетов.

Что же касается собственно предприятия, то согласно предоставленной финотчетности, 2018 год "Сумыоблавторанс" завершило с чистым доходом на уровне около 2,4 миллионов гривен, тогда как показатели 2017-го были вдвое хуже. Активным участником публичных закупок фирму назвать трудно. За последние полтора года "Сумыоблавторанс" получило всего 4 подряда общей стоимостью 78,17 тысяч гривен.

Возглавляет фирму Николай Тертышный, которому принадлежит и наибольшая доля в уставном капитале "Сумыоблавторанс" - 211,73 тысяч гривен. Выпускник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета в свое время был удостоен звания "Заслуженный работник транспорта Украины" и ордена "За заслуги" ІІІ степени. Кроме того Тертышный возглавляет и "Сумскую областную организацию работодателей в области транспорта" - объединение основано уже известным нам ООО "Сумыоблавторанс", а также областным коммунальным предприятием "Аэропорт Сумы" и ЧП "Сумытрансекспедиция" Галины Кучеренко.

Существенная доля автостанционного бизнеса принадлежит местным предпринимателям Лилиане и Эдуарду Акимовым, которые на двоих вложили более 184 тысячи гривен в уставный фонд "Сумыоблавторанс". Закрывает список физлиц-учредителей еще один сумской бизнесмен Александр Шпак, который вложил в этот бизнес 129,77 тысяч гривен.

Стоит заметить, что ООО "Сумыоблавторанс" является правопреемником ОАО "Сумское областное предприятие автомобильного транспорта", акциями которого владеет немало интересных личностей. Так, свою долю имело ООО "Олимп", бенефициарами которого является адвокат Юрий Москалик и руководитель ООО "Каменский машиностроительный завод" Владимир Гецко.

Среди владельцев акций фигурируют и более известные в пределах Сумм фамилии. В частности, речь идет о Олеге Корниенко, заместителя директора департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, Алексее Скиртаче, начальнике управления финансов областного бюджета Сумской ОГА, Александре Ткаченко, заместителе начальника Управления Укртрансбезопасности в Сумской области и Алле Ляшенко, заведующей Сумской городской государственной нотариальной конторой Главного теруправления юстиции области.

Единственным конкурентом ООО "Сумыоблавторанс" на автостанционном рынке области является ООО "Велес", которое владееет одним автовокзалом в областном центре по улице Первомайской 21/1. Фирма явно уступает оппоненту размахом, о чем среди прочего свидетельствуют и финансовые показатели – около 40 тысяч гривен чистой прибыли на конец 2018 года.

Собственниками ООО "Велес" госреестр указывает трех местных предпринимателей Оксану Дудко, Виктора Быченко и Лену Забияку. Кроме вышеупомянутой фирмы этому трио принадлежит еще и ООО "Коммунальщик" ЛТД. Возглавляет оба предприятия Виктор Витошко - бывший заместитель начальника городского отдела УМВД Украины в Сумской области, а ныне руководитель Первичной профсоюзной организации аттестованных работников органов внутренних дел Украины городского отдела УМВД Украины в Сумской области. Такой выбор руководителя был странным, если бы не несколько обстоятельств. Дело в том, что мужья совладелиц "Велеса" Елены Дудко и Елены Забияки имеют непосредственное отношение к правоохранительным органам.

Так, Сергей Дудко с 2005 по 2010 годы работал прокурором города Сумы, имеет класс старшего советника юстиции, а в 2015-м возглавил региональное отделение Всеукраинского союза ветеранов войны и труда органов прокуратуры. Что же до Юрия Забияки, то он сначала возглавлял городское управление УМВД Украины в Сумской области, а потом "Муниципальную охрану" Сумского городского совета.

Читайте также: Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона

Экс регионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области

Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области

Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены

Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области

Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области

Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона

Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области

Одесская область: кто контролирует автостанции региона

Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона

Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины