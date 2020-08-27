Монополия ФЛП, или Кому принадлежат автовокзалы Буковины

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди одна из пограничных областей Украины – Черновицкая

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди одна из пограничных областей Украины – Черновицкая

Несмотря на то что самая маленькая по площади и количеству населения область Украины – Черновицкая, является пограничным регионом и имеет хороший транзитный потенциал, автостанционной инфраструктуре края далеко до показателя "отлично". На весь регион официально функционирует лишь 17 автовокзалов, причем 5 из них расположены в областном центре. Не способствует улучшению ситуации и отнесение двух районов области и самого города Черновцы к "красной карантинной зоне" на территории которой запрещена работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Уже традиционно для Украины список владельцев автовокзалов региона чрезвычайно короткий. В частности на рынке соответствующих услуг Буковины по состоянию на сегодня доминирует создано в 2009 году ООО "Черновцыавтотранс", которое не только контролирует 15 автостанций, а и является собственником помещений в которых они находятся и земли под ними. Все это позволило фирме завершить прошлый год с весьма положительным показателем в 750 тыс грн чистой прибыли.

Конечным бенефициарным владельцем, а заодно руководителем предприятия является черновчанин Александр Кривохижий – один из соучредителей Обласной черновицкой ассоциации автомобильных перевозчиков "ЧААП" и Малого коллективного предприятия ООО "Фирма октет ЛТД". Совместно с собственником-директором доли в "Черновцыавтотранс" также имеют жена – Наталья Кривохижа и дочь Ольга Кривохижа-Гошук.

Есть среди совладельцев "Черновцыавтотранс" и еще одна супружеская чета – Татьяна и Вячеслав Печенюк. Последний кроме вклада в автостанционное предприятие имеет собственный бизнес – специализированную медицинскую практику, которую осуществляет официально в качестве физического лица-предпринимателя.

Очередное семейство совладельцев – Олег, Павел и Юрий Чемерис имеют весьма незначительный вклад в уставной фонд предприятия, хотя и являются официальными владельцами бизнеса, который контролирует большинство автовокзалов Черновицкой области. Все выше упомянутые члены семьи Чемерисов зарегистрированы или были зарегистрированы как ФЛП. Так Юрий Чемерис начал официальную собственное дело в 2000 году указав основным видом деятельности оптовую торговлю молочными продуктами, яйцами, маслом, животным маслом и жирами. ФЛП-торговцем является и Олег Чемерис. Предприниматель при регистрации записал основным КВЕДом розничную торговлю с лотков и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. А вот Павел Черемерис, который работал в сфере рекламных услуг, по состоянию на сегодня свою деятельность в качестве физического лица-предпринимателя уже прекратил.

Еще одной совладелицей автовокзального бизнеса Буковины является бизнес-партнерша уже упомянутого Александра Кривохижи госпожа Ярослава Гонтюк. Совместно предприниматели входят в число учредителей не только ООО "Черновцыавтотранс", а и Малого коллективного предприятия ООО "Фирма октет ЛТД", которое занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания. Среди владельцев последней является также Аспанзия Чемерис, которая прописана по одному адресу с одним из соучредителей "Черновцыавтотрас" Юрием Чемерисом.

Последняя среди владельцев "Черновцыавтотрас" Ольга Костецкая, сделала свой вклад в уставный фонд не только автовокзального предприятия, но и фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками – ОДО "Черновицкое автотранспортное предприятие 17701". Руководит предприятием-перевозчиком муж госпожи Ольги Виталий Костецкий, который совместно с уже упомянутым Александром Кривохижим входит в число бенефициаров черновицкой Областной ассоциации автомобильных перевозчиков "ЧААП".

Еще одним игроком на рынке автостанционных услуг Черновицкой области является ООО "Инвест Альянс" которому принадлежит автовокзал и рынок "Добробут" в областном центре. Фирма, по данным аналитической платформы YouControl, входит в Группу семьи Бурбак. Ключевыми лицами последней является нардеп двух созывов, а заодно бывший Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак и его отец Юрий Бурбак. Официальной же владелицей "Инвест Альянс" указана Лидия Лещева, которая в свое время возглавляла ООО инвестиционно-промышленная компания "А.Б.Групп, Инкорпорейтед" и Малое частное предприятие "Кордо". Директором автостанционного предприятия в настоящее время указанный бывший депутат Черновицкого горсовета от "Фронта перемен" Михаил Прозоровский, который в 2016-2017 годах был указан в госреестре как собственник ООО "Телерадиокомпания "ТВА". Сочетание автостанционных, рыночных и политических интересов принесли ООО "Инвест Альянс" в 2019 году 610 тыс грн чистой прибыли.

Последним в списке владельцев автовокзалов региона является ООО "Вест Буковина" которому принадлежит одноименная автостанция в Черновцах. Прошлый год фирма, принадлежащая предпринимательнице Юлии Гаврилюк, завершила с показателем в 820 тыс грн прибыли. И это далеко не единственный источник дохода черновчанки. В частности, ей принадлежат также ПП "ТВ Лог", предоставляющая услуги диагностики и ремонта мототранспортных средств, ЧАО "Гравитон" - управляющая компания индустриального парка "Новоднестровск", а также ТВ "Буковинская универсальная биржа". Стоит заметить и тот факт, что ООО "Вест Буковина" достаточно активно сотрудничает с бюджетными заказчиками. С 2017 года фирма подписала через систему ProZorro 18 договоров на сумму 1,99 млн грн.

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