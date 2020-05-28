Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области

Один из наиболее густонаселенных регионов страны – Ивано-Франковская область - известна не только туристическо-рекреационными объектами и большим в средней, чем в два раза по Украине количество мостов на дорогах, но и довольно слабо развитой транспортной инфраструктурой

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Один из наиболее густонаселенных регионов страны – Ивано-Франковская область - известна не только туристическо-рекреационными объектами и большим в средней, чем в два раза по Украине количество мостов на дорогах, но и довольно слабо развитой транспортной инфраструктурой

Несмотря на наличие более пятидесяти городов и поселков, а также семи сотен сел, в области официально функционируют только 19 автостанций, 18 из которых находятся под контролем одного предприятия. Начнем, однако, видимо с единственной фирмы, которая несколько разбавляет имеющуюся монополию. Частному предприятию "Захидавтотранс" принадлежит один из двух автовокзалов города областного подчинения Калуш. Кроме продажи билетов и обслуживания автостанции, "Захидавтотранс" держит под контролем едва ли не половину всех пригородных автобусных маршрутов Калушского района. В частности, это позволило предприятию начать 2019 год с чистой прибылью в 250 тыс грн. Собственниками предприятия являются Николай Манелюк, Петр Манелюк и Роман Галлий.

Николай Манелюк в 2015-м баллотировался в Калушский районный совета от "Украинской партии". Петр Манелюк является депутатом Подмихайловського сельского совета, а его жена Наталья работает старшим исполнителем Калушского горрайонного отдела государственной исполнительной службы Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Роман Галлий - муж главного специалиста-бухгалтера Управление социальной защиты населения Калушского РГА Зоряны Галлий. Согласно декларации жены, за 2019 год Роман Галий получил 100 тыс грн зарплаты как работник "Захидавтотрансу" и еще 365 тыс грн как совладелец этого же предприятия.

Автостанция "Захидавтотранса" сейчас не только не прошла должной аттестации, но и имеет худшую в регионе классификацию – пятую. Это означает отсутствие камер хранения, отдельных помещений для пассажиров с детьми, комнаты для длительного отдыха водителей и, даже, крытых платформ для прибытия/отправления автобусов.

Как уже упоминалось выше, другие 18 автостанций области контролируются одной фирмой – ОДО "Ивано-Франковское областное предприятие автобусных станций", которая прописана по одному адресу с АС №1 областного центра по улице Вокзальной, 30. Интересно, что 90% площади этого помещения владеет ООО "Галицкая марка", совладельцем которой значится Андрей Ющенко, сын третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Кроме того, что "Ивано-Франковское ОПАС" владеет четырьмя автостанциями в Ивано-Франковске, оно еще и организовывает работу и получает дивиденды от 10 объектов в городах и 4 в поселках городского типа. По информации аналитического портала YouControl, наличие разветвленной сети автостанций в 2018 году принесла предприятию с учетом налогов и текущих затрат чуть больше 2 миллионов гривен чистого дохода.

ОДО "Ивано-Франковское областное предприятие автобусных станций" имеет достаточно тесную связь с органами государственной власти в регионе. От предприятия получают заработную плату и денежные подарки и добросовестно их декларируют депутаты советов различных уровней, должностные лица органов местного самоуправления и другие не менее интересные личности. В частности, это муж заведующей сектора контроля Городенковского РГА Надежды Шиманской Сергей Шиманский, муж главного специалиста управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА Лидии Бондаренко Виталий Бондаренко, Оксана Шеремета, дочь главного специалиста департамента экономического развития, промышленности и инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА Михаила Шеремета, депутат Снятинской городского совета Игорь Петришин и другие. Доходы от сотрудничества с "Ивано-Франковским ОПАС" у всех не слишком значительные - от 50 до 100 тысяч гривен в год, однако наличие такого количества связанных между собой лиц в различных эшелонах власти добавляет предприятию уверенности и стабильности в работе.

Принадлежит "Ивано-Франковское областное предприятие автобусных станций" семьи Запухляков: Ольге, Олегу и Виталию. Отец Запухляков, ныне покойный Зиновий Михайлович, в свое время возглавлял областное автотранспортное управление и был заместителем председателя комитета по проведению областных конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования при Ивано-Франковской ОГА.

Его сын Виталий Запухляк, кроме того, что является руководителем фирмы, числится преподаватем кафедры международной экономики Ивано-Франковского института менеджмента Тернопольского национального экономического университета, он кандидат экономических наук. Также предприниматель имеет статус почетного консула Республики Хорватия в Западном регионе Украины и даже успел приобщиться к большой политике – числился помощником народных депутатов: "ударовца" Романа Чернеги и "порошенковцев" Юрия Соловья и Андрея Гордеева.

Олег Запухляк тоже имеет степень кандидата психологических наук и научное звание доцента Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел. Числится бизнесмен-ученый и среди сооснователей ОО "Ассоциация практикующих психологов Ивано-Франковской области". О третьей владелице предприятия – Ольге в открытых источниках информации почти нет.

В целом, как показывает анализ публикаций местных СМИ, руководство ОДО "Ивано-Франковское областное предприятие автобусных станций" проводит достаточно жесткую политику и без сожаления избавляется от убыточных автостанций. В частности, 17 из них были закрыты еще в 2012 году в связи с несоблюдением базовых требований к подобным инфраструктурным объектам. А пока отдельные районы Ивано-Франковщины остаются без официальных автостанций, семья предпринимателей с научными степенями продолжает зарабатывать деньги от продажи билетов в более туристически привлекательных населенных пунктах региона.

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