Во Львове автомобиль вспыхнул прямо во время движения
Во Львове произошел пожар в автомобиле Fiat Doblo. Автомобиль занялся во время движения на улице Пасечной
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 31 октября в 08:07. Огонь охватил проворный отсек автомобиля.
На место происшествия прибыли спасатели 29-й государственной пожарно-спасательной части Львова.
В 08:16 пожар локализовали, а уже в 08:19 полностью ликвидировали.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в субботу, 31 октября, в городе Вишневое на улице Образования произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух электросамокатов. Погиб подросток.
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