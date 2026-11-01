Во Львове автомобиль вспыхнул прямо во время движения

Фото: ГСЧС Львовщины

Во Львове произошел пожар в автомобиле Fiat Doblo. Автомобиль занялся во время движения на улице Пасечной

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 31 октября в 08:07. Огонь охватил проворный отсек автомобиля.

На место происшествия прибыли спасатели 29-й государственной пожарно-спасательной части Львова.

В 08:16 пожар локализовали, а уже в 08:19 полностью ликвидировали.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в субботу, 31 октября, в городе Вишневое на улице Образования произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух электросамокатов. Погиб подросток.