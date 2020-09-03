Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі Херсонська область

RegioNews продовжує розповідати про тих, хто отримує куш від обслуговування автобусних перевезень в країні. На черзі Херсонська область

Херсонщина, яка за літній період дещо відновилась від карантинного фінансового спаду, підтримує всеукраїнські тренди ведення автовокзального бізнесу. Подібно іншим областями тут присутні домінантний гравець та ще кілька дрібних підприємців/фірм, які контролюють окремі інфраструктурні об’єкти в деяких населених пунктах.

Так переважна більшість автостанцій регіону, а саме 22 з 27, перебувають під контролем та керівництвом ТОВ "Херсонавтотранс". Користуючись тим, що після анексії Криму область, особливо в літній період, має значний попит у туристів, підприємство за минулий рік задекларувало 1,9 млн грн чистих прибутків. Лише податку на прибуток за цей період фірма сплатила на суму понад 400 тис грн. Не останню роль в досягненні подібних показників зіграв пул нерухомості, який встигли зібрати власники за роки існування "Херсонавтотрансу". Зокрема підприємству належить понад чотири десятка об’єктів нерухомості, які частинами передаються в оренду дрібним ФОПам та фірмам. Також підприємству належить 36 земельних ділянок розкиданих по території області. Не зайвим буде сказати й про наявність в активах автотранспортного підприємства бази відпочинку "Дружба" і дитячого оздоровчого табору "Веселка" на березі Чорного моря, а також бази відпочинку "Пролісок" на Азовському морі.

Власниками фірми офіційно є сім’я запорізьких підприємців Іванових та ТОВ "Опіджіем" Олексія Апришкіна зі все того ж Запоріжжя. Останньому належить ще з десяток різноманітних організацій, що займаються пасажироперевезеннями, консалтингом та навіть наданням охоронних послуг. Серед них ТОВ "Автогосподарство "Козацька лава", ТОВ "Трансавтолідер", ТОВ "Гранд-Авто-Запоріжжя", ТОВ "Деметра Консалт", ТОВ "Міські автомотори – ХХІ", ТОВ "Інсайтсервіс - 2007" та інші. Входить Апришкін і до числа засновників громадської організації "Рідна земля запорізька".

Що ж до інших загаданих співвласників "Херсонавтотрансу" то за даними держреєстру серед них числяться Ігор Іванов, син ексголови Запорізького обласного автотранспортного управління Євгена Іванова, та його власні сини – Святослав Ігорович та Ярослав Ігорович. Сімейство має надзвичайно розгалужену мережі підприємств, які, серед іншого, контролюють ринки надання автостанційних послуг не лише Херсонської, а й Запорізької та Черкаської областей. Працюють Іванови й в інших, дотичних галузях. Зокрема членам сім’ї належать ТОВ "Мелітопольський навчально-курсовий комбінат" і ТОВ "Центр управління безпекою руху та охороною праці на автомобільному транспорті", які серед іншого навчають майбутніх водіїв, а також ТОВ "Судохідна компанія Укрспецфлот" яка здійснює вантажні перевезення водним транспортом.

Єдине підприємство яке окрім "Херсонавтотрансу" має власний автовокзал у Херсоні – ТОВ "Віва тікетс". Створене в 2017 році Павлом Шокуном та ТОВ "Таврійські автовокзали" Олега Солдатського. Підприємство за 2019-ий показало цілком пристойний фінансовий показник в 220 тис грн чистого прибутку. Окрім власної автостанції, яка у фірми лише одна, "Віва тікетс" працює ще як турагенство. А от з обласною владою у фірми відносини не склались. На початку минулого року Департамент транспорту Херсонської ОДА і Укртрансбезпека звинуватили приватників у незаконній діяльності та відсутності будь яких договірних відносин які б дозволяли використовувати паркувальний майданчик для відправлення пасажирських автобусів. Зі свого боку "Віва тікетс" назвали подібні дії "незаконним перешкоджанням бізнесу і спробою заблокувати діяльність підприємства під надуманими приводами".

Ще одна автостанція і ще один власник "не херсонець". Мова йде про ТОВ "Інформа транс сервіс" зареєстроване у місті Одеса та записане на жителя Чорноморська Андрія Морозова. Автовокзал підприємства розташований в курортному селі Хорли в Каланчацькому районі Херсонської області. Попри те що населення села складає менше тисячі осіб на території населеного пункту розташована понад три десятка пансіонатів, баз відпочинку, готелів а також лікувально-оздоровчий комплекс "Чорноморець".

Мають свої інтереси на Херсонщині і представники миколаївського бізнесу. Зокрема кінцевими бенефіціарами ПП "Круїзер", якому належить автовокзал в Залізному порту, є власники ТОВ "Південні автовокзали" Юрій Кучуков, Юрій Лакошко, а також Тетяна Буркун, дружина екс-депутата Миколаївської міської ради Валерія Буркуна. Вказана трійця не лише контролює значну частину автовокзального ринку сусіднього регіону, а й є власником більше ніж десятка підприємств.

Передостанній в нашому списку автовокзал, розташований в селищі Лазурне Скадовського району, контролює депутат місцевої селищної ради Олександр Демчук. Окрім своєї ФОПівської діяльності підприємець є власником ПП "Сален-Авто" і ПП "Торг-Трейд-Компані". За минулий рік підприємництво принесло Демчуку 2,9 млн грн. Також минулоріч Олександр Демчук пробував свої сили й у великій політиці – балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України, однак голосів для перемоги забракло.

Закриває список власників автостанцій Херсонської області підприємець Василь Гребенюк, якому належить вокзал Скадовська. У місті приватника добре знають, адже саме він, в якості ФОПа, організовує та здійснює перевезення школярів району на замовлення Комунальної установи Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти. З 2016 року ФОП став переможцем 21 закупівлі та отримав замовлень на суму 7,78 млн грн. Ще 10 замовлень на 80,9 тис грн Олександр Гребенюк освоїв як власник ПП "Корсар". Цього року до Дня Соборності України підприємця "за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності, активну громадську позицію" нагородили Почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації.

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