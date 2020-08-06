Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди – Киевская область

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди – Киевская область

Более 1,7 миллионов населения, тысяча с лишним населенных пунктов, из которых 13 городов областного значения, десятки культурных, индустриальных, экологических памятников, к которым ежегодно приезжают миллионы туристов. Чернобыльская зона отчуждения, Днепровско-тетеревский заповедник, Межгорье, парк "Киевская русь"... Перечислять места "паломничества" украинцев и иностранцев можно довольно долго. Как и в большинстве регионов страны, все эти красоты объединяет относительно хорошая сеть автодорог и откровенно неразвитая инфраструктура внутриобластных пассажироперевозок.

Скажем больше, рынок предоставления автовокзальних услуг Киевской области во многом оказался подобен столичного. В частности, доминирующее положение с показателем 16 автостанций из 21 имеющихся в регионе, относятся не так давно созданном Акционерному обществу "Киевпассервис". Как мы уже сообщали в предыдущей публикации, до мая текущего года фирма осуществляла деятельность как государственное предприятие, однако из-за весьма слабых финансовых показателей была повторно выставлена на торги. И если в первый раз объявленный аукцион участники не пришли, то в этом году пакет акций Фонда госимущества Украины, а это 99,99% от общего количества, разыгрывали сразу три фирмы. В итоге победа досталась малоизвестному ООО "Бастион-групп" Владимира Ивчуна, которому "Киевпассервис" обошелся в 230,9 миллионов гривен.

Вместе с компанией и автовокзалами предпринимателю достались земельные участки под этими станциями и обязательство не прекращать работу "по профилю". Для решения текущих вопросов общества, в том числе избрание новых членов Наблюдательного совета и утверждение условий гражданско-правовых договоров, которые будут заключаться с ними, в конце июля было проведено собрание акционеров "Киевпассервис". По состоянию на момент написания материала информации относительно результатов собрания не поступало.

Несколько разбавляют монополию бывшего госпредприятия пять фирм из Переяслав-Хмельницкого, Белой Церкви и Борисполя. В частности, именно в последнем прописано ГП Международный аэропорт "Борисполь", которому кроме аэропорта принадлежит еще и местная автостанция. Предприятие целиком и полностью принадлежит Министерству инфраструктуры Украины. Гендиректором ГП в марте 2017-го года был назначен Павел Рябкин, который ранее работал послом Украины в Королевстве Дания, заместителем Министра транспорта и связи, председателя Киевской городской государственной администрации и начальника порта. Кроме того достаточно успешной у Рябкина оказалась и политическая карьера – чиновника трижды избирали в Верховную Раду Украины, последний раз в 2012 году по списку ПП "УДАР Виталия Кличко".

Еще одним владельцем автостанции на территории Киевской области есть частное предприятие "Авто пас лайн", которое удерживает вокзал в Переяслав-Хмельницком. Владельцем и руководителем фирмы здесь значится Александр Пасечник, которому также принадлежат ООО "Сералекс", ООО "Мечта", ООО "Пас Сервис", ООО "Землелад" и фермерское хозяйство "Вергуны". Отец бизнесмена Дмитрий Пасечник также имеет отношение к транспортным перевозкам – возглавляет ГО "Переяслававтотранс". В свое время предприниматель баллотировался в местный совет от "Самопомощи", однако неудачно. Тем не менее связи с политикумом у Александра Пасечника остались. В частности, одним из его официальных бизнес-партнеров является председатель Фарбованского сельского совета Яготинского района Сергей Дорошенко.

Конкуренцию бизнеса Пасечника в Переяслав-Хмельницком создает ООО "Переяславтранссервис", записанное на двух местных и одного столичного предпринимателя. "Киевлянином" является Михаил Макаров - исполняющий обязанности председателя правления АО "Горно-химическая компания" и президент Украинской Федерации фигурного катания на коньках. Несмотря на права на доли в трех предприятиях, 2 квартиры, садовый и жилой дом, 3 земельных участка и нежилое помещение, Макаров за прошлый год задекларировал только доход жены в размере 95,5 тысяч гривен.

Партнерами столичного предпринимателя является экс-депутат Переяслав-Хмельницкого городского совета, кавалер Ордена Святого Станислава V степени Владимир Канна и депутат Переяслав-Хмельницкой районной совета, председатель районной организации Аграрной партии Украины Юрий Павлушко. Основной свой доход Павлушку приносит фермерство – ПП "Сосновая" и ФГ "Александр". В собственной декларації за прошлый год латифундист указал почти 5,5 миллионов гривен прибыли в форме дивидендов и более сотни земельных участков. Интересно, что о наличии доли в ООО "Переяславтранссервис" Юрий Павлушко не загадал, чем нарушил действующее антикоррупционное законодательство.

Еще два автовокзала на Киевщине функционируют в Белой Церкви. Владельцем первого является Частное предприятие "Транспортное агенство "Икарус" местного бизнесмена Леонида Олефира. Человек имеет также дополнительный заработок – работает как ФЛП и записан учредителем ООО "АТП №54". При этом у предпринимателя сложились достаточно интересные отношения с заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Запорожской области Андреем Матвиенко. Кроме того, что в ПП "ТА "Икарус" работает жена полисмена Светлана, которая получает официальную зарплату и доход от передачи в аренду фирме собственного имущества, так еще и Леонид Олефир тратит немало денег на подарки семье этой своей работницы. Так, согласно декларации правоохранителя по 2019 год, Олефир подарил Светлане Матвиенко 700 тысяч гривен, а сыну и дочке Андрея Матвиенко – 300 тысяч гривен.

Второй автовокзал Белой Церкви, а заодно и последний в Киевской области среди тех, что работают официально, принадлежит МПП "Дилижанс" Натальи Постернак. Предпринимательница также является владелицей фирмы-клона "МПП Дилижанс" и ЧП "Клиника". Кроме получения дохода от станционного бизнеса предприятия Постернак и сами предоставляют услуги пассажироперевозки как на внутренних маршрутах Белой Церкви, так и на направлениях районного и областного значения.

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