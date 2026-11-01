Политический кризис в Польше: параллели с украинским опытом 2007 года

Так или иначе, но политический кризис в Польше нужно преодолеть. В этом, в первую очередь, заинтересованы сами поляки

Так или иначе, но политический кризис в Польше нужно преодолеть. В этом, в первую очередь, заинтересованы сами поляки

Фото: из открытых источников

То, что сейчас происходит в Польше – острый политический конфликт вокруг Конституционного трибунала, – очень напоминает мне события 2007 года в Украине.

Тогда в Украине тоже был политический кризис, вызванный ситуацией двоевластия, борьбой за доминирование между Президентом Виктором Ющенко и Премьер-министром Виктором Януковичем, в том числе за контроль над Конституционным судом Украины. Именно тогда родилась знаменитая формула о противоречии между буквой и духом Конституции, которая весьма актуальна и для того, что сейчас происходит в Польше.

Туск и его сторонники в Конституционном трибунале Польши действовали, руководствуясь "духом Конституции". На "лом" президента Навроцкого, который заблокировал назначение новых членов Конституционного трибунала, они ответили своим "ломом" – политическим переворотом в самом Трибунале. Президент Навроцкий и бывшее руководство Конституционного трибунала настаивают на необходимости соблюдать "букву Конституции", хотя сам Навроцкий, по сути, нарушает ту же "букву", блокируя назначение новых судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом Польши.

Все это очень напоминает события, которые происходили тогда в Украине. У нас тоже были столкновения возле Конституционного суда, а также спорные изменения в его руководстве.

Но главный вопрос сейчас – как выйти из этого кризиса? Учитывая открытую вражду между двумя политическими лагерями, необходим посредник, который мог бы содействовать урегулированию конфликта и предложить компромиссные варианты его преодоления.

В Украине в 2007 году роль такого посредника, по крайней мере, по слухам, сыграл Ринат Ахметов. Он имел определяющее влияние на Партию регионов и одновременно поддерживал коммуникацию с президентом Ющенко. Именно он, как утверждалось, предложил сценарий досрочных парламентских выборов.

Что касается Польши, то такой сценарий в виде досрочных парламентских выборов вряд ли устроит сейчас премьер-министра Дональда Туска. Правящая коалиция может проиграть эти выборы. Очередные же парламентские выборы в Польше должны состояться только осенью следующего года.

В любом случае первый вопрос, который необходимо решить, – кто может стать эффективным посредником в урегулировании польского кризиса.

Здесь есть три варианта – 1) католическая церковь, 2) европейские посредники, приемлемые для обеих сторон (вряд ли это может быть руководство ЕС, к которому польские консерваторы относятся критически).

3) американцы. Однако если речь идет об администрации Трампа, то она поддерживает Навроцкого и поэтому не может считаться нейтральным посредником.

Второй вопрос – как выйти из кризиса? Наиболее рациональный вариант, на мой взгляд, – компромисс вокруг Конституционного трибунала. Он может предусматривать взаимные уступки сторон: Навроцкий разблокирует назначение судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом, а сторонники Туска в Трибунале согласятся на возвращение к доконфликтной ситуации в его руководстве. Возможно, речь могла бы идти и об обновлении руководства на компромиссных условиях.

Но готовы ли обе конфликтующие стороны к такому компромиссу? Трудно сказать.

Другой вариант – тот, который был реализован у нас в 2007 году, – досрочные парламентские выборы. Однако о них тоже необходимо договориться, иначе они могут стать следствием дальнейшего обострения кризиса уже в Сейме.

Как нам реагировать на происходящее? Прежде всего – не вмешиваться.

Понятно, на чьей стороне могут быть наши симпатии. Но содействовать урегулированию этого кризиса мы не можем. Демонстрация симпатий одной из сторон конфликта лишь навредит Украине и нашим соотечественникам, которые находятся в Польше. Это может вновь актуализировать конфликтное отношение к Украине и украинцам со стороны части польского общества.

Этот конфликт может косвенно повлиять и на наши внутриполитические процессы. К сожалению, он разрушает идеалистические представления о политически нейтральных арбитражных институтах. Получается, что либо ты контролируешь Конституционный трибунал (Конституционный суд, Офис генерального прокурора и далее по списку), либо его будут контролировать твои оппоненты.

Разумеется, Европейский союз может рекомендовать полякам то же самое, что рекомендует нам. И это было бы правильно и уместно. Но я не уверен, как на подобные рекомендации отреагируют в Польше.

Как бы то ни было, политический кризис в Польше необходимо преодолеть. В первую очередь в этом заинтересованы сами поляки. Этого требует и Европейский союз, поскольку кризисная и расколотая Польша ослабляет весь ЕС.

Для нас тоже важна стабильная и единая Польша, которая вместе с нами противостоит нашему общему врагу, а не погружается во внутренние конфликты.