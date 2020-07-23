Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – третья по площади область Украины – Черниговская

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – третья по площади область Украины – Черниговская

Несмотря на весьма значительное количество туристических мест, в области чрезвычайно мало действующих автовокзалов. Из 33-трех инфраструктурных объектов, занесенных в сводный перечень Укртрансбезопасности функционируют лишь 17. Откровенно мизерное количество для региона площадью почти 32 тысячи квадратных километров, на которых расположено более 1,5 тысячи населенных пунктов.

Последние пять лет практически половина от имеющихся в регионе автостанций постепенно закрывалась. И хотя время от времени отдельные общины поднимают вопрос возобновлении работы этих объектов, к реализации требований населения дело не доходит.

Доминирующее положение на рынке автовокзальних услуг области уверенно удерживает ПАО "Черниговское областное предприятие автобусных станций 17499", акционерами которого являются 239 человек. Три четверти от всех акций сосредоточены в руках пяти местных предпринимателей. По информации официального сайта фирмы услуги для водителей и пассажиров предоставляются на 15-ти автовокзалах региона, три из которых расположены в областном центре и имеют 1, 2 и 3 класс соответственно количества и качества предоставляемых услуг. Это позволяет "ЧОПАС 17499" не только быть крупнейшим игроком отрасли в Черниговской области, а и довольно прилично зарабатывать. В частности по 2019 год фирма отчиталась о чистом доходе в размере 204 тысяч гривен.

Возглавляет предприятие ее крупнейший акционер, черновчанин Павел Шуман, экс-руководитель Черниговской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Облавтотранс" и Ассоциации предприятий автомобильного транспорта "Черниговтрансавто".

Еще один владелец крупного пакета акций, а заодно первый заместитель директора предприятия Василий Солохненко в свое время баллотировался в Черниговского городского совета от Партии промышленников и предпринимателей Украины, однако голосов для победы не хватило. Но определенное влияние на власть предприниматель все же имеет – входит в общественный совет при облгосадминистрации как представитель общественного союза "Региональный альянс деловой активности работодателей". А вот возглавляет альянс депутат местного совета от партии "Наш Край" Владимир Козырь, который кроме того является генеральным директором одной из крупных фирм-перевозчиков области - ПАО "Черниговавтосервис". Сын Василия Солохненка Сергей также имеет свою, пусть и незначительную долю в бизнесе отца, меньше процента от общего числа акций "Черниговского областного предприятия автобусных станций 17499". При этом муж работает в следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Немного акций есть и у дочки – Солохненко Галины, которая работает заместителем начальника отдела персонифицированного учета льготных категорий граждан Управления труда и социальной защиты населения Деснянского районного совета в городе Чернигове.

В список крупнейших акционеров общества также входит главный бухгалтер общества Нина Шевченко и предпринимательницы Ольга Лупар и Анна Ольховик.

А вот среди лиц, семьи которых получают доход от "ЧОПАС 17499", стоит отметить Юрия Польовика, инспектора отдела обеспечения видеонаблюдения и техническому обслуживанию средств контроля УОАЗОР ГУНП в Черниговской области, мать которого работает на упомянутом предприятии, а также Ирину Боброву, судью Черниговского апелляционного суда, и ее мужа, которому принадлежит четверть процента акций общества.

Следует отметить, что ПАО "Черниговское областное предприятие автобусных станций 17499" вместе с подобными предприятия Сумской, Львовской, Кировоградской, Харьковской и других областей входит в Межрегиональной ассоциации "Укрпастрассервис". Возглавляет организацию киевлянин Виталий Кашуба. Полный тезка последнего является совладельцем двух фирм-перевозчиков: ООО "Хайгер бас Украина" и ООО "Киев-экспресс люкс". А в 2015 году Кашуба баллотировался в Бородянскую районную раду от партии "Новые лица" екс-мера Ирпеня Владимира Карплюка.

Еще один автовокзал, в городе Борзна, принадлежит местному ООО "Автотранспортное предприятие 17448". Собственниками которого являются предприниматели Виктор Кадинський и его сына Александр. И если старший Кадинський сосредоточен в основном на развитии собственного бизнеса и работает кроме того как ФЛП перевозчик, то младший не ограничивает себя только предпринимательством. Так Александра можно найти в списках лиц, баллотировавшихся в Борзнянский городской совет от политической партии "Наш край", а также среди учредителей общественной организации "Молодьожка". В ту же раду, однако от "Аграрной партии", баллотировался и коллега младшего Кадинського по общественной деятельности Александр Грицай.

Последним игроком на рынке Автовокзальных услуг Черниговщины является ПАО "Черниговавтосервис" которому принадлежит автостанция в областном центре. Руководителем общества уже 11 лет является уже упомянутый нами ранее депутат Черниговского городского совета Владимир Козырь, который по итогам 2018 вывел фирму на показатель 2,5 млн гривен чистой прибыли. Среди владельцев успешного бизнеса значатся Владимир Вакуленко, Председатель Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины и вся его родня. В частности жена Елена и сыновья Александр, возглавляющий Черниговскую областную организацию работодателей "Содружество", и Сергей, который является совладельцем полдесятка транспортных предприятий, а также депутатом Черниговского городского совета. Владельцем почти 13% акций ОАО "Черниговавтосервис" является и мать Владимира Козыря - Тамара Козырь. По информации издания "Наши гроши" семейства Вакуленко-Козырь объединяет не только общий бизнес - жена Владимира Вакуленко является родной сестрой Владимира Козыря. Последним совладельцем фирмы указан местный предприниматель Дмитрий Кужель, который, в свое время, безуспешно баллотировался в Верховную Раду Украины от "Радикальной партии Олега Ляшко". Кроме автовокзального бизнеса ПАО "Черниговавтосервис" является одним из крупнейших пассажироперевозчиков Чернигова.

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