На Львовщине военный во время побега ранил инструктора ножом: как его наказали

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Об этом сообщает Lviv.Media, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля 2026 около 03:19 на территории палаточного городка воинской части.

По материалам дела, солдат намерен самовольно покинуть место службы. Когда инструктор попытался его остановить, военный, держа в руке нож, нанес старшему сержанту несколько ударов.

В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение живота с повреждением тонкой кишки и колото-резаную рану бедра. Эксперты квалифицировали эти травмы как тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что хотел скрыться из воинской части, а инструктор пытался ему помешать.

Суд учел, что мужчина ранее неоднократно был судим, а по месту военной службы характеризовался отрицательно. Смягчающим обстоятельством стало полное признание вины.

Военнослужащий был признан виновным по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) и назначили пять лет лишения свободы.

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