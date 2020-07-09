Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Львовщина, один из самых туристических регионов Украины

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Львовщина, один из самых туристических регионов Украины

Львовская область по состоянию на середину года остается одним из немногих регионов Украины, в котором не прослеживается четкого доминирования одного-двух владельцев автостанций. Более того, данный рынок является достаточно динамичным, ведь даже за последние четыре года в структуре собственности регионального рынка предоставления автостанцинных услуг произошли довольно значительные изменения.

Всего на территории области официально функционируют 49 автостанций, 23 из которых на начало года не были переатестованы, что, однако, не мешало им работать.

Четверть автостанционного бизнеса Львовщины, а, точнее, 12 автовокзалов контролирует ООО производственно-коммерческая компания "Эталон", которая прописана в городе Городок. Несмотря на владение существенной долей рынка фирма завершила 2018 год с чистой прибылью в 10 тысяч гривен. Основателем "Эталона" является ООО "Городок-Автотранс", а вот единоличным бенефициарным собственником - Назар Керницкий, которому принадлежит уже упомянутый "Городок", а также ООО "Замок лева", специализируется на гостиничном бизнесе. До середины прошлого года партнером Керницкого по "Эталону" был Петр Кошик, депутат Львовского областного совета от "Гражданской позиции", который пока остается директором "Городок-Автотранс".

Интересно, что депутат еще имеет долю в автовокзальном бизнесе региона – в качестве ФЛП господин Кошик контролирует 2 автостанции. В области избранник народа известный своим значительным богатством. В частности в декларации за 2019 год депутат указал свыше 10 милн грн дохода, четыре десятка нежилых помещений, шесть квартир и корпоративные права в пяти фирмах.

Таким образом бизнес-тандем Керницкий-Кошик сейчас держит самую большую долю рынка – 14 автовокзалов.

13 автостанций приносят доход предприятиям, связанным с семейством Игоря Думы, успешного бизнесмена и экс-руководителя сразу нескольких влиятельных организаций: Львовского управления "Укртрансбезопасности", Львовского областного автотранспортного управления и региональной организации работодателей транспорта. Что же касается фирм, то ООО "Гал-Диком" управляет 6 станциями, ООО "Гал-Вселенная" - 5, а ООО "Тур-Авто" и ООО "Авто и мир" - по одной каждая. Среди совладельцев фирмы находится вся семья бизнесмена – жена Мария, дочери Оксана и Надежда, а также зять Роман Кобрин, которому также принадлежит ООО-фирма "Баррель", специализирующаяся на торговле деталями для автомобилей. Кроме того, партнерами в семейном бизнесе семейства Игоря Думы значатся Евгений Столмов, а также Людмила и Сергей Петруки - владельцы ЧАО "Компания по управлению активами "Карпаты-Инвест", которая имеет подписанные форвардные контракты на 260 тысяч гривен с судьей Закарпатского апелляционного суда Сергеем Джугой. Согласно опубликованному отчету, в управлении общества находятся активы 20 паевых венчурных инвестиционных фондов.

Интересно, что основателем уже упомянутого ООО "Авто и мир" является ООО "Львовское АТП - 14631", директором которого числится Андрей Дума - депутат Львовского областного совета от партии "Народный контроль", который в 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины от "Гражданской позиции".

Центральной фигурой третьей по объему группы влияния насчитывает 3 фирмы, которые контролируют 8 автовокзалов региона, является Светлана Палько. По информации издания "Наши деньги. Львов", это бывшая жена известного во Львове предпринимателя Владимира Гарбуза. Последний в свое время возглавлял управление развития промышленности и развития инфраструктуры Львовской облгосадминистрации. К слову, сам Владимир Гарбуз, имея в собственности ЧП "Транс-Спорт", сейчас контролирует одну автостанцию в городе Старый Самбор.

Однако вернемся к госпоже Палько. Она является собственницей ЧП "Стрый-Авто-Транс" и ЧП "Сколе-Авто", которые имеют по одной автостанции каждое, а также входит в число соучредителей прописанного в городе Жидачов ЧП "АС-Авто-Транс". Среди учредителей предприятия есть немало интересных и известных в области личностей. В частности, Галина Боровец, владелица ЧП Автоцентр "Эра" и ООО "Экобуд", а заодно жена бывшего первого заместителя председателя Николаевской РГА и руководителя "Львовского облавтодора" Петра Боровца, что сейчас работает директором по развитию ООО "Велет Авто". На выборах в 2015 году он баллотировался во Львовский областной совет от ВО "Батькивщина", однако безуспешно. Долю в бизнесе имеет и Иван Велийка – владелец ЧП "Техносервис и К", ООО "Поли-Сервис", ООО "Львоское АТП 24662", а также основатель ОО "Западная антикоррупционный совет транспортников" и руководитель Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта "Автотранс-Львов". Компанию этим лицам составляют менее публичные Богдан Коваль и Иванна Ломога.

Близкой к "группе Палько" можно назвать ООО "АС-Запад Авто" уже упомянутой Галины Боровец и Романа Пелеха. Фирма обслуживает единственный автовокзал в городе Золочев.

Наименьшая по численности группа – два предприятия и четыре автостанции - находится под контролем семьи депутата Самбирского районного совета, председателя общественного совета при Самборской РГА Ивана Романяка. Речь идет о ООО "Самборское АТП 14608", которое обслуживает 3 автовокзала и ЧП "Авто-Стар", которое отвечает еще за один вокзал. Руководителем последнего сейчас является Владимир Чуб, муж ведущей специалистки Финансового управления Самборской РГА Леси Чуб.

Перечень субъектов, причастных к автостанционному бизнесу, продолжает ряд фирм и ФЛП, не связанных друг с другом. Два автовокзала из этой группы относятся ООО "Автостанция города Стрый" Ярослава и Ирины Олеськив. По одному инфраструктурному объекту - в ООО "Авто-Лайн", ООО "Фаворит-Дизайн", ОДО "Червоноградское АТП - 14628" и ООО "Бізнесресурс". Закрывает этот блок да и в целом список владельцев автостанций три ФЛП. Один автовокзал принадлежит Владимиру Яртиму, экс-кандидату в городские головы Дрогобыча, один - депутату Бродивского городского совета Михаилу Старику, и еще один – депутату Дрогобычского городского совета Романа Мулю.

Интересный факт – владельцы автостанций Львовщины по результатам годовой работы имеют довольно различные финансовые показатели - от нескольких тысяч до нескольких миллионов чистого дохода - однако Роман Муль, который, напомним, зарегистрированный как ФЛП и имеет собственное ООО "Прогресс", может дать фору им всем. По 2018 год предприниматель-депутат задекларировал доходов от предпринимательской деятельности на сумму 126,12 млн грн. 2019-ый год оказался для бизнесмена не менее удачным – 135,23 млн грн доходов и еще чуть больше миллиона дивидендов.

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