Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев к передвижению по территории собственной страны. А пока автовокзалы пустуют продолжаем рассказывать о тех, кто имеет куш на обслуживании автобусных перевозок в регионах. В этот раз на очереди пятая по площади область Украины – Житомирская, которая правда не может похвастаться плотной сеткой автостанций

Фото: uk.wikipedia.org

Карантинные мероприятия значительно ограничили возможности украинцев к передвижению по территории собственной страны. А пока автовокзалы пустуют продолжаем рассказывать о тех, кто имеет куш на обслуживании автобусных перевозок в регионах. В этот раз на очереди пятая по площади область Украины – Житомирская, которая правда не может похвастаться плотной сеткой автостанций

По информации директора департамента регионального развития Житомирской ОГА, на весь регион приходится всего 16 объектов такого типа, оборудованных в соответствии с требованиями закона "Об автомобильном транспорте". Учитывая то, что владельцы автостанций несут ответственность за качество и безопасность услуг, предоставляемых пассажирам и перевозчикам, а также за техническое и санитарно-гигиеническое состояние зданий, сооружений, оборудования на собственной территории, взяться за такой бизнес готов не каждый.

Интересной спецификой автовокзалов Житомирщины сейчас есть солидарность владельцев станций в части установления станционного сбора - платы за предоставление обовятельных услуг, которая включается в стоимость проездного билета. Все 8 предпринимателей и фирм определили размер данного сбора на уровне 12%, что является довольно низким показателем по сравнению с другими регионами страны.

Ровно половина от всех автовокзалов области, в том числе две основные автостанции Житомира, принадлежащих ООО "Компания "Житомиравторанс", собственниками которой является семья Райковських: Артем Геннадиевич, Екатерина Геннадьевна и их отец Геннадий Мечеславович. Последний возглавлял областное государственное предприятие "Житомиравтотранс", учредителем которого было Министерство инфраструктуры Украины, вплоть до момента его ликвидации. На месте государственной структуры, в прямом и переносном смысле этого слова, и построил свой автовокзальный бизнес Геннадий Райковский. Даже юридический адрес ООО "Компания "Житомиравторанс" аналогичная своему государственном предшественнику: улица Лятошинского, 11. Именно здесь расположен и центральный автовокзал Житомира. По этому адресу можно найти и другие фирмы Райковських - ЗАО "Житомиртранс" и ООО "Бус-терминал".

Кроме бизнеса Геннадий Райковский занимается околотранспортной общественной деятельностью. В частности, именно он возглавляет общественную отраслевую организацию "Ассоциация работодателей транспорта Житомирской области", учредителем которого, помимо "Житомиравторанса", является ОДО "Житомирское автотранспортное предприятие 11827", связанное с семьей известных на рынке перевозок Житомирщины Савицьких-Грищук.

Два автовокзала в городах Овруч и Коростень находятся под контролем коростенского ООО "Автомир люкс" Дианы Мантай. Возглавляет предприятие, созданное в феврале 2019 года, Вита Ботвина, которая до этого работала в отделе образования Коростенской городского совета. К слову, в Овруче новую автостанцию частники откыли только в этом году. Как прорекламировали собственную деятельность представители фирмы-владельца, автостанция продает билеты не только на автобусы, курсирующие в пределах Овручского района Житомирской области, но и те, которые направляются в Беларусь и Польшу.

Владелец автостанции №2 в Бердичеве - ФЛП Ревега Анатолий Александрович, 30-летний сын экс-нардепа Александра Ревеги. Совместно с отцом, сестрой и другими членами семьи предприниматель является совладельцем так называемой "группы семьи Ревега", в которую входят 16 фирм, работающих в сферах строительства дорог, недвижимости, транспорта, сельского хозяйства и рыбопереработки.

Работу автовокзала в поселке городского типа Ружин обеспечивает местный ФЛП Николин Александр Васильевич, который, кроме деятельности в качестве владельца автовокзала, работает перевозчиком на внутриобластных маршрутах. Кроме того, предпринимателю принадлежит 54,6% акций ЧАО "Ружинське автотранспортное предприятие 11840".

Владелица Чудновской австостанції ФЛП Маслюковская Валентина Витальевна не ограничивает себя только лишь автотранспортным бизнесом. Перевозки пассажиров предприниматель совмещает с консультациями по трудоустройство за рубежом. Водителем у ФЛП числится даже депутат поселкового совета Александр Демус. Есть Валентина Маслюковская и среди совладельцев ООО "Пассат", основным видом деятельности которого указано "перевозки наземным пассажирским транспортом городского и пригородного сообщения". Еще один из соучредителей фирмы, муж предпринимательницы Виктор Маслюковский, баллотировался в 2015-м в Чудновский городской совет от "Оппозиционного блока", однако избран не был. Не прошел в раду и бизнес-партнер семьи по "Пассату", представитель БПП "Солидарность" Николай Дєвушкин.

Прибыль с работы единственного автовокзала в поселке городского типа Емильчино собирает ФЛП Сапачук Валентина Владимировна, совладелица ООО "Ємильчанское автопредприятие 11852". Муж предпринимательницы Петр Сапачук, который возглавляет эту фирму, в свое время входил в районную комиссию по безопасности дорожного движения

Едва ли не единственная из списка владельцев автостанций, которая не имеет в подчинении собственного маршрута, это ФЛП Тоненькая Наталья Петровна, на контроле которой находится "Барановская автостанция" в городе Житомир. Предпринимательница специализируєтся на техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. А вот роль перевозчика прекрасно выполняет отец Натальи Тоненькой Петр Карпенко. Среди прочего, бизнесмену принадлежит ЧП "Атлант" и доля в ООО "Баранивкатранс", совладельцем которой является еще один перевозчик Василий Куят, который в 2010 году безуспешно баллотировался в Житомирски городской совет.

Завершает наш список владельцев автовокзалов Житомирщины ОДО "РИМ-Богдан", которое обслуживает одну автостанцию в городе Олевск. Владельцем фирмы является житомирянин Богдан Рысич, которому также принадлежит ООО "Рим-Богдан". Обе фирмы и, собственно, предприниматель в качестве ФЛП специализирующихся на пассажирских перевозках и имеют весьма хорошую репутацию в регионе. Именно услугами Рисича-ФЛП пользовался во время своей предвыборной кампании ныне уже экс-президент Петр Порошенко. Фирмы же получают незначительные по суммам, однако регулярные подряды от бюджетных заказчиков области.