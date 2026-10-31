Боты против Украины: как манипулируют мнением поляков в соцсетях
Интересное исследование
Интересное исследование
Журналисты подробно изучили 58 550 комментариев к польским видео на Ютубе, которые содержат негатив об Украине и польско-украинских отношениях. Оказалось, что 22 256 таких комментариев, то есть 38%, опубликовали всего 1 983 подозрительных аккаунта.
Это менее 2% всех комментаторов. Эти аккаунты отличались массовым копированием текстов, необычной скоростью публикации комментариев и признаками согласованной активности.
Так и работает технология разжигания вражды. Достаточно лишь относительно небольшого количества ботов, чтобы разжечь срач, в который втянутся уже реальные пользователи.
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