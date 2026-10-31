Интересное исследование

Интересное исследование

Фото: из открытых источников

Журналисты подробно изучили 58 550 комментариев к польским видео на Ютубе, которые содержат негатив об Украине и польско-украинских отношениях. Оказалось, что 22 256 таких комментариев, то есть 38%, опубликовали всего 1 983 подозрительных аккаунта.

Это менее 2% всех комментаторов. Эти аккаунты отличались массовым копированием текстов, необычной скоростью публикации комментариев и признаками согласованной активности.

Так и работает технология разжигания вражды. Достаточно лишь относительно небольшого количества ботов, чтобы разжечь срач, в который втянутся уже реальные пользователи.