Первый мокрый снег и до -5°: синоптик предупредил о резком похолодании в Украине

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Уже с 4 ноября в Украине начнется похолодание, которое сначала охватит западные и северные области, а затем распространится на всю страну. В некоторых регионах дожди сменятся мокрым снегом

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает RegioNews.

Первые три дня ноября в Украине будет преобладать пасмурная погода, однако существенных осадков в большинстве областей не прогнозируют. Небольшие дожди возможны на крайнем севере, Одесской области и Прикарпатье.

Ночью температура воздуха будет +2…+8 °C, днем – +7…+13 °C. Наибольшее потепление 3 ноября ожидается на юго-востоке страны и Крыму, где столбики термометров поднимутся до +16…+18 °C.

Когда в Украину придут первые морозы

Ощутимое похолодание начнется 4 ноября. Сначала холодный воздух охватит западные и северные регионы, а в последующие дни распространится на остальную территорию Украины.

Днем температура будет колебаться в пределах +3…+9 °C, а ночью будет опускаться до -3…+3 °C. Местами возможны первые заморозки.

Еще холоднее станет в конце первой декады ноября. С 7 по 10 ноября ночная температура будет преимущественно составлять 0…-5 °C, тогда как дневные показатели существенно не изменятся.

Где может выпасть первый мокрый снег

Самая большая вероятность первого мокрого снега прогнозируется 6-7 ноября, когда территорию Украины пересечет холодный атмосферный фронт.

В северных, северо-восточных областях и Карпатах дождь будет местами переходить в мокрый снег. Кое-где снежный покров может временно составлять 0,5-4 см.

На юге страны будут преобладать дожди и туманы.

Похолодание будет сопровождаться сильным ветром. Местами порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

Уже 8-10 ноября осадки постепенно прекратятся. На большей части территории Украины будет преобладать антициклон, поэтому существенных дождей и снега не ожидается.

По словам метеоролога, несмотря на ощутимое похолодание после теплого октября, температурные показатели будут в целом оставаться характерными для этого времени года. Местами они будут на 1-3 °C ниже климатической нормы.

Напомним, на прошлой неделе в высокогорье Карпат выпал снег. Засыпали Поп Иван и Драгобрат.

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