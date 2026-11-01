Ракетный комбинат и ПВО на $70 миллионов: Зеленский раскрыл последствия ударов по РФ

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

В частности, поражен комбинат "Каменский", вовлеченный в производство ракет, а также два элемента российской системы ПВО.

По словам Зеленского, украинские военные поразили комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабную машину системы С-400 "Триумф".

Общая стоимость пораженных объектов противовоздушной обороны Зеленский оценил примерно в 70 миллионов долларов.

Президент поблагодарил воинов Службы безопасности Украины и другие подразделения Сил обороны за проведенную операцию.

Напомним, в октябре подразделения группировки Сил беспилотных систем в среднем каждые 41 секунду поражали российскую цель, а каждые 159 секунд – военного противника.