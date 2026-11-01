Каждые 41 секунду – минус одна цель: Силы беспилотных систем установили рекорд в октябре

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В октябре подразделения группировки сил беспилотных систем в среднем каждые 41 секунду поражали российскую цель, а каждые 159 секунд – военного противника

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, за октябрь украинские подразделения поразили 64 807 враждебных целей. Потери российских военных составили 16 796 человек.

Этот показатель стал рекордным для группировки СБС за время полномасштабной войны. Он на 52,55% превысил результат августа и на 24,71% – сентябрь.

В среднем за сутки русская армия теряла 542 военных. Наибольший показатель зафиксировали 24 октября – 701 военный в день.

В общей сложности за месяц подразделения группировки выполнили 255 605 боевых миссий. Из них около 151,5 тысяч были ударными, еще 104 тысяч – разведывательными.

Около 69,5% потерь российских военных пришлись на Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское направления.

Бровди подчеркнул, что приведенные результаты касаются исключительно подразделений группировки СБС и не учитывают показатели других составляющих Сил обороны Украины. По его словам, все результаты верифицированы в системе ситуационной осведомленности "Дельта".

Напомним, в октябре 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск достигли самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения – 49 040 человек.