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На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб
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01 ноября 2026, 11:40

На Ровенщине мотоциклист вылетел в кювет и погиб

01 ноября 2026, 11:40
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Фото: Национальная полиция
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В Ровенском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Погиб 35-летний житель Деражненской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 31 октября около 9:00. Между населенными пунктами Звездовка и Бычаль в кювете обнаружили мотоцикл Shineray и мужчину, который не подавал признаки жизни.

По предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением и взлетел в кювет. От полученных травм погиб на месте. Как установили полицейские, мужчина был без мотошлема.

По факту ДТП, в результате которого погиб человек, следователи проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области столкнулись Tesla и мотоцикл. Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.

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