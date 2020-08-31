Верховный Суд признал противоправным переименование улицы в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк

Улице вернули прежнее название – Лютеранская

Улице вернули прежнее название – Лютеранская

Фото: Facebook

Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Херсонского городского совета, которая переименовала улицу в Херсоне в честь убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Такое решение принял Верховный Суд Украины, его опубликовали в Едином реестре судебных решений Украины, сообщает RegioNews.

Признать противоправным и отменить п. 2 и п. 3.1 в части слов "и раздел "Улицы" названием "улица Екатерины Гандзюк" решение Херсонского городского совета №1840 от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименование и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк", – говорится в решении суда.



Таким образом, суд признал противоправными действия городского головы Владимира Миколаенко во время проведения голосования по вопросу переименования улицы.



Адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что улицу Гандзюк в Лютеранскую переименуют до местных выборов.

Жители улицы Лютеранской обратились в суд с требованием сохранить название их улицы, которую, внезапно и вопреки всем установленным процедурам, переименовали в улицу Екатерины Гандзюк. Жители улицы утверждали, что их мнение не было учтено, обоснований о том, какой именно героический поступок сделала Гандзюк, нет. Лютеранская – историческое название, которое было восстановлено во время декоммунизации, а потому повторное переименование невозможно", – написал он.

Update: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91209406 Верховный Суд принял решение по делу об "улице Екатерины Гандзюк".... Опубликовано Dmytro Ilchenko Воскресенье, 30 августа 2020 года.



Эта улица все равно будет переименована в улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос чисто времени", – написал в Facebook адвокат Маси Найем.

В Херсоне больше нет улицы имени Екатерины Гандзюк. Такое решение сегодня принял Верховный суд. Эта улица все равно будет переименована на улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос сугубо времени. Опубликовано Masi Nayyem Понедельник, 31 августа 2020 г.

Напомним, Днепровский суд Киева начал рассмотрение дела Гандзюк: прокурор просит для Мангера 12 лет тюрьмы.