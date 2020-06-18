Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области

С начала июня большинство областей Украины перешли на следующий этап ослабление карантина. Кроме открытия фитнес-клубов, бассейнов и дошкольных учебных заведений новый шаг отмечается и возобновлением межобластного транспортного сообщения. Открываются кассы железнодорожных и автобусных станций, а украинцы, успев соскучиться дома за месяцы карантина, активно раскупают билеты в традиционные туристические города нашей страны

С начала июня большинство областей Украины перешли на следующий этап ослабление карантина. Кроме открытия фитнес-клубов, бассейнов и дошкольных учебных заведений новый шаг отмечается и возобновлением межобластного транспортного сообщения. Открываются кассы железнодорожных и автобусных станций, а украинцы, успев соскучиться дома за месяцы карантина, активно раскупают билеты в традиционные туристические города нашей страны

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в регионах. На очереди – Винницкая область и ее областной центр, который славится как минимум тремя уникальными объектами: самым большим в Европе плавающим фонтаном, музеем-усадьбой Пирогова и бывшей ставкой Гитлера. Интересными для туристов будут и замковые комплексы в Буши, Бари, Озаринцах и Мурованых Куриловцах, древние синагоги в Шаргороде, скальный монастырь в Лядове, дворец Потоцких в Тульчине и еще немало других мест, куда можно добраться благодаря автобусному сообщению. Поэтому не удивительно, что на территории области, несмотря на далеко не самую большую площадь региона, официально функционируют 42 автостанции, 5 из которых расположены в самой Виннице.

Поддерживая "традиции" других областей, подавляющее большинство автостанций здесь контролирует одно предприятие. Речь идет о ПАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599", которое получает прибыль от функционирования 39 собственных автостанций. Несмотря на доминирующее положение на региональном рынке, прошлый год предприятие закончило с довольно значительными убытками в размере почти 2 миллионов гривен. И это при том, что 2018-ый акционерное общество завершило с чистой прибылью в 10 тысяч гривен.

Согласно опубликованному отчету предприятием, в течение 2019 года было перевезено 2,78 миллионов пассажиров. При этом "ВОПАС 10599" продало билетов на автовокзалах Винницкой области на сумму 36,91 миллионов гривен и еще 6,79 миллионов выручило от передачи собственного имущества в аренду. Тем не менее, руководство общества оценивает общее состояние развития отрасли как неудовлетворительное, выделяя среди основных проблем качество дорог, устаревшие и изношенные транспортные средства и неудовлетворительную связь. Интересно, что по информации Укртрансбезопасности 36 из 39 имеющихся у предприятия автостанций по состоянию на конец прошлого года были неаттестованным.

Среди владельцев крупных пакетов акций акционерного общества пока значатся всего два человека, это Инна Бондарь и Светлана Продивус, которым вместе принадлежат 75,5% акций предприятия. Эти же предпринимательницы входят в число бенефициаров ООО "Клодель Моделс", Чао "Винницкий универмаг", ООО "Бизнес-про", ЧАО "Мурованокуриловецкий завод минеральной воды "Регина" и ООО-фирма "Простор". Три из пяти вышеупомянутых фирм, а также, собственно, и ПАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" входят в число компаний-основательниц корпорации "Премьер-финанс".

Примечательно, что председателем совета директоров этой корпорации является муж Светланы Продивус, нардеп 7 созыва, предприниматель, почетный президент футбольного клуба "Нива", президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. Он успел обрести славу одиозной личности, попадая в многочисленные скандалы. Предприниматель засветился на видео вооруженного конфликта "добычи янтаря" в Ровенской области, как "регионал" он голосовал за "диктаторские законы 16 января", был одной из тем обсуждения Леонида Кучмы на "пленках Мельниченко", подозревался в вымогательстве отката от боксера-профи Вячеслава Глазкова, а в августе прошлого года киевский офис Продивуса был подорван из гранатомета. Фамилия винницкого предпринимателя успела прозвучать даже в контексте недавней стрельбы в Броварах, однако эти предположения Владимир Продивус сразу же категорически отверг. "Ни у меня лично, ни у моих бизнес-структур нет никаких бизнес-интересов в сфере пассажирских перевозок в Киевской области. Соответственно, любое упоминание обо мне в "броварской истории" считаю исключительно выдумкой и провокацией",- заявил бизнесмен на собственной странице в сети Facebook.

Что же до Светланы Продивус то ее, несмотря на значительную масшабность ее бизнеса, среди которого есть даже отель во Львове, более активно продвигают в местных медиа как меценатку художественных и образовательных событий. Женщина возглавляет "Благотворительный фонд Продивуса", была лауреатом премии "Покровитель культуры-2017", а в прошлом году получила церковную награду из рук предстоятеля УПЦ Московского патриархата.

Несколько разбавляет монополию ОАО "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" на рынке предоставления автостанционных услуг ФЛП Дарморос Павел Эдуардович. Предприниматель контролирует один автовокзал в городе Казатин и два в Жмеринке. Один из его братьев - экс-начальник управления ЖКХ, энергетики и инфраструктуры Винницкой ОГА Вячеслав Дарморос – сейчас возглавляет Винницкую областную объединенную ассоциацию перевозчиков. А другой брат Виктор Дармороса входит в число учредителей ООО "Автотранспортный перевозчик" и ООО "Он-Авто". К слову, последнюю фирму возглавляет Владимир Проданов, который в 2018 году претендовал на должность начальника управления развития транспорта Винницкой ОГА. Совместно семейство Дарморосов успешно занимается автобусными перевозками как на внутриобластных маршрутах, так и на межрегиональных.

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