В Киевской области столкнулись два электросамоката: погиб подросток
В субботу, 31 октября, в городе Вишневое на улице Образования произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух электросамокатов
Об этом сообщила Муниципальная безопасность Вишневой общины, передает RegioNews.
На месте аварии работали патрульные муниципальной безопасности, правоохранители и медики. Несмотря на усилия медиков, спасти подростка не удалось.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, в Запорожье автомобиль с подростками врезался в бетонный блок и дерево. В результате аварии травмировались водитель и трое его пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четырех госпитализировали.
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