В Киевской области столкнулись два электросамоката: погиб подросток

Фото: Муниципальная безопасность Вишневой общины

В субботу, 31 октября, в городе Вишневое на улице Образования произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух электросамокатов

Об этом сообщила Муниципальная безопасность Вишневой общины, передает RegioNews.

На месте аварии работали патрульные муниципальной безопасности, правоохранители и медики. Несмотря на усилия медиков, спасти подростка не удалось.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Запорожье автомобиль с подростками врезался в бетонный блок и дерево. В результате аварии травмировались водитель и трое его пассажиров в возрасте от 14 до 17 лет. Всех четырех госпитализировали.