Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди – один из крупнейших и старейших городов Европы, столица Украины Киев

RegioNews продолжает рассказывать о тех, кто получает куш от обслуживания автобусных перевозок в стране. На очереди – один из крупнейших и старейших городов Европы, столица Украины Киев

Город ежегодно привлекает миллионы туристов. Только за прошлый год туристический сбор принес в местную казну более 63 миллиона гривен, что почти вдвое превышает показатель 2018 года. В Киев приезжают не только ради развлечения, соблазнившись разрекламированными туристическими прелестями. Здесь решают бизнес-вопросы, ищут работу, рынок сбыта собственного товара, учатся или просто навещают родных. Как бы там ни было, а нагрузка на "транспортные ворота" столицы огромная - в том числе и на автовокзалы, которых сейчас насчитывается 10.

Больше всего, 6 автостанций, принадлежит Акционерному обществу "Киевпассервис", которое до середины 2018 года имело юридический статус государственного предприятия. По состоянию на сегодня общество получает доход от работы не только центрального автовокзала, но и автостанций "Подол", "Полесье", "Дарница", "Дачная" и "Южная". Несмотря на казалось бы более выгодные стартовые позиции, по результатам 2018-го года общество принесло Фонду госимущества Украины, а именно ему на тот момент принадлежало 99,99% акций, всего 15 тысяч гривен чистого дохода. А уже в мае текущего года весь "государственный" пакет акций был продан частникам с ООО "Бастион-групп". Последнее выложило за покупку 230,9 миллионов гривен победив на объявленных через ProZorro.Sale торгах. По информации издания "Небоскреб", по условиями продажи новый владелец обязан сохранить работу автостанций, а также в течение 6 месяцев не увольнять работников и погасить имеющуюся задолженность по заработной плате.

Фирма "Бастион-групп" была зарегистрирована в 2015 году Владимиром Ивчуном, который на сегодня является ее руководителем и единственным владельцем. Предприятие имеет два десятка видов КВЕДов, основным из которых является "Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг". В открытых источниках информации о Владимире Ивчуне практически нет – до начала 2018 года предприниматель числился владельцем ООО "Левайт", которое в 2020 году сменило свой юридический адрес с Киева на Запорожье. ООО "Бастион-групп" является владельцем 6 вариаций товарных знаков и логотипов "Danish" и "Семейная выпечка".

Автовокзал "Выдубичи" принадлежит коммунальному предприятию "Киевпастранс", которое возглавляет генеральный директор Дмитрий Левченко. Кроме того чиновник является председателем совета Корпорации предприятий городского электротранспорта Украины "УКРЕЛЕКТРОТРАНС". По 2019 год Левченко задекларировал общий семейный доход в размере 1,49 миллионов гривен, а также $640 тысяч и 200 тысяч гривен сбережений. По информации столичных СМИ, отцом жены руководителя "Киевпастранса" Анастасии Левченко является нардеп двух созывов Роман Романюк. Во время последней каденции он возглавлял подкомитет по вопросам правового статуса Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и их членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия. Был членом Центрального совета партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность”.

По данным Укртрансбезопасности, владельцем автостанции "Героев Днепра", что на Оболонском проспекте, является ЧП "Авто-Граф" Татьяны Лухтанової. Предпринимательница достаточно активно работает на рынке пассажироперевозок и входит в число владельцев ООО "Бус-компани", ООО "Автогрупкомпани" и ЧП "Лттранс". Последнее обладает еще одним автовокзалом в пределах столицы – "Осокорки". Партнером Лухтановой по данному предприятию является харьковчанин Станислав Рябинин, который может быть известен киевлянам благодаря собственной ООО "Компания "Киевские социально-инвестиционные технологии". Фирма фигурирует в уголовном деле, возбужденном Генпрокуратурой 6 лет назад по подозрению в махинациях на содержании парковок. Кроме того, именно это предприятие, выиграв со ставками 18 и 7 гривен аукционы КП "Киевтранспарксервис", получило право на эксплуатацию площадок для парковки транспортных средств в Дарницком районе.

Последний в нашем перечне действующий автовокзал Киева, расположенный на улице Симона Петлюры, принадлежит частному предприятие "Торговый дом "Везувий Инвестмент 2010", единственным владельцем которого является прописанный в городе Васильков Сергей Затирка. Кроме собственной фирмы он еще и возглавляет "Ассоциацию автостанций Киевской области", основанную ООО "Авто Кади – 73" Галины Семенковой и ООО "Престиж-автотур" Натальи Затирки. Последняя в середине 2019-го года успешно зарегистрировала торговый знак "Киевское такси "Semper in motu", а также подала заявки на знаки "Viton" и "Fittex".

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