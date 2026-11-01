В Херсоне за час двое мужчин подорвались на минах
В Днепровском районе Херсона в течение часа на минах взорвались двое местных жителей. Пострадавшие в возрасте 60 и 67 лет получили минно-взрывные травмы
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
По предварительной информации, первый случай произошел около 11:15. 67-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет, в результате чего получил минно-взрывную травму и обломочные ранения рук и ног.
Еще один случай произошел около 12:15. На мини взорвался 60-летний херсонец. Он получил минно-взрывную травму и ранение ноги.
Обоих пострадавших доставили в больницу.
Жителей призывают соблюдать правила минной безопасности:
- не подходить к подозрительным предметам,
- не трогать их,
- сообщать об опасности по номерам 101 или 102.
Напомним, на Волыни трактор взорвался на мине. В результате взрыва на месте погиб 55-летний мастер леса. Еще один работник, 41-летний разнорабочий, получил ранения – его госпитализировали.