Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепровском районе Херсона в течение часа на минах взорвались двое местных жителей. Пострадавшие в возрасте 60 и 67 лет получили минно-взрывные травмы

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

По предварительной информации, первый случай произошел около 11:15. 67-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет, в результате чего получил минно-взрывную травму и обломочные ранения рук и ног.

Еще один случай произошел около 12:15. На мини взорвался 60-летний херсонец. Он получил минно-взрывную травму и ранение ноги.

Обоих пострадавших доставили в больницу.

Жителей призывают соблюдать правила минной безопасности:

не подходить к подозрительным предметам,

не трогать их,

сообщать об опасности по номерам 101 или 102.

Напомним, на Волыни трактор взорвался на мине. В результате взрыва на месте погиб 55-летний мастер леса. Еще один работник, 41-летний разнорабочий, получил ранения – его госпитализировали.