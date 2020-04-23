Семейный бизнес Андреевых: кто контролирует автовокзалы Закарпатской области

Пограничная область, которая граничит сразу с четырьмя странами — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Почти две трети территории занимают Карпатские горы. Предпоследняя среди регионов Украины по площади. Все это про Закарпатскую область, которая в силу своих особенностей весьма зависима от автобусного междугороднего сообщения

Пограничная область, которая граничит сразу с четырьмя странами — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Почти две трети территории занимают Карпатские горы. Предпоследняя среди регионов Украины по площади. Все это про Закарпатскую область, которая в силу своих особенностей весьма зависима от автобусного междугороднего сообщения

Тем не менее, по информации Укртрансбезопасности по состоянию на начало 2020 года в области официально функционировало 20 автостанций, а еще у двух были аннулированы свидетельства осуществления деятельности.

Доминирующее положение на рынке автовокзальних услуг занимает Частное акционерное общество "Закарпатавтотранс", которое входит в так называемую "Группу семьи Андреевых", работающую в различных сферах: производство альтернативной энергетики, недвижимость, транспорт. В целом общество имеет 18 автостанций в Ужгороде, Хусте, Сваляве, Тячеве и других населенных пунктах области. Еще одна автостанция – "Воловец" - имеет официально аннулированое свидетельство, что, однако, не мешает ей работать. Среди держателей крупных пакетов акций "Закарпатавтотранс" фигурируют:

Наталья Андреева – жена Андрея Андреева, депутата Закарпатского областного совета трех последних созывов и президента футбольного клуба "Ужгород";

Власта Андреева – жена Богдана Андреева, городского головы Ужгорода Богдана Андреева;

Наталья Кречко – жена директора предприятия Иосифа Кречко.

По одному адресу с ЧАО "Закарпатавтотранс" находятся также одноименная общественная организация, ассоциация перевозчиков Закарпатской области и ООО, основанная вышеуказанным акционерным обществом.

Самым интересным здесь, конечно, является семейство Андреевых, которое в целом владеет 18 предприятиями, такими как ООО "Євроимекс", занимающегося реализацией проектов альтернативной энергетики, ООО "Солнечная Энергия Плюс" с сетью солнечных электростанции в Ужгородском районе и ООО "Гидро плюс", которое имеет собственную микро-ГЭС и лицензию на производству электроэнергии.

Городской голова Ужгорода вместе с братом является известными на Закарпатье личностями. В 2019 году оба баллотировались в Верховную раду Украины, Богдан Андреев от "Оппозиционного блока", а Андрей Андреев как самовыдвиженец.

Интересно, что в областном совете, в которой Андрей Андреев избирался трижды, политик каждый раз представлял новую политсилу: "Нашу Украину", "Партию регионов" и, наконец, "Возрождение".

Если говорить об Андрееве-мэре, то его политическая карьера насыщена кардинально противоположными по настроению событиями. Так, в начале 2017-го года заместителя Богдана Андреева берут на вымогательстве взятки, параллельно проводя обыски и в кабинете городского головы, а уже под конец года глава Ужгорода попадает в 20-ку рейтинга мэров-инноваторов. В 2018-м в городе внедряется локальная транспортная-революция – на маршрут выходят первые коммунальные автобусы, и в том же году против Андреева возбуждают уголовное дело по подозрению в хищении 4,6 млн грн во время реконструкции культурно-исторического центра "Совиное гнездо" и участие в подделке документов. Мэр даже арестовали на 2 месяца, а тогдашний председатель ОГА Геннадий Москаль выразил готовность взять чиновника на поруки. В конце концов, оплатив 440 тыс грн залога Богдан Андреев вышел из под ареста.

Одну автостанцию в городе Хуст имеет в собственности ООО "Свімад". Владельцами общества являются Владимир Мадьяр, депутат Ізянської сельского совета Хустского района, и Наталья Свищо, жена экс-депутата Закарпатского областного совета и экс-председателя Береговской РГА Игорь Свищо. Автовокзальне предприятие для обоих соучредителей - не единственный совместный бизнес, кроме того они являются собственниками ООО "Рынок ТС". И если для Владимира Мадьяра это все имеющиеся у него фирмы, то семейству Свищо относятся также ЧП "Стронг-Берегово", перевозчик ООО "Автобантранс" и еще с полдесятка бизнес-проектов.

Еще один автовокзал, расположенный в городе Иршава, записан на частного предпринимателя Николая Регу, соучредителя чешской фирмы-перевозчика "REGA&R".

Последняя автостанция - АС "Ужгород-Аэропорт" - уже несколько лет как не функционирует и имеет аннулированое свидетельство об осуществлении деятельности. Ее владельцем была ФЛП Кирлик Сюзанна Игоревна, которая после закрытия автовокзала работала экономистом в ПАО "Ужгородское АТП 12107", а затем начальницей отдела страхования Закарпатской областной дирекции ПАО "НАСК ОРАНТА"

Казалось бы, 19 автостанций из 21 действующих принадлежащих фирме с орбиты городского головы Ужгорода - замечательный расклад в пределах одной области, что имеет повышенную потребность в качественном автобусном сообщении. Однако и это еще не все. Как стало известно из рекомендации Закарпатского областного отделения Антимонопольного комитета Украины от 9 июля 2019 года, упомянутые выше автовокзалы, принадлежащих ООО "Свимад" и предпринимателю Игорю Резе, фактически прекратили свою деятельность еще в начале 2018-го года. Таким образом, единственным игроком на автоставокзальном рынке Закарпатья осталось частное акционерное общество "Закарпатавтотранс", которое имеет непосредственное отношение к известной в регионе семьи политиков Андреевых.