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02 сентября 2020, 18:17 1

На Херсонщине разоблачили системную коррупцию во время грузовых автоперевозок

02 сентября 2020, 18:17 1
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За месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен
За месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали системную коррупцию в Черноморском управлении Укртрансбезопасности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, афера функционировала при участии бывших и действующих сотрудников управления, а также посредников.

Оперативники установили, что должностное лицо отдела предоставления админуслуг вместе с бывшим коллегой и местным коммерсантом систематически требовали деньги от владельцев автотранспортных предприятий. Бизнесмен занимался поиском клиентов, а експосадовець через бывшие связи обеспечивал беспрепятственное перемещение транспорта по автодорогам региона и отвечал за финансовую часть сделки.

Стоимость "абонемента" на нарушение весовых норм составляла одну тысячу гривен с каждого грузовика, а за месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен. Деньги дельцы получали на банковские карты и наличными.

Разоблачили злоумышленников во время получения неправомерной выгоды от очередного перевозчика. Ранее правоохранители задокументировали 5 фактов получения ими взяток. Проверка банковских счетов показала, что за время существования сделки фигурантам дела поступило почти 3 млн грн незаконных средств.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения действующем должностному лицу управления о подозрении и привлечения к ответственности других участников схемы.

Проверяется причастность сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области к незаконной деятельности.

Напомним, сегодня Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС.

СБУ транспорт безопасность уголовное дело Херсон коррупция
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