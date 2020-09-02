На Херсонщине разоблачили системную коррупцию во время грузовых автоперевозок

За месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен

За месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, афера функционировала при участии бывших и действующих сотрудников управления, а также посредников.

Оперативники установили, что должностное лицо отдела предоставления админуслуг вместе с бывшим коллегой и местным коммерсантом систематически требовали деньги от владельцев автотранспортных предприятий. Бизнесмен занимался поиском клиентов, а експосадовець через бывшие связи обеспечивал беспрепятственное перемещение транспорта по автодорогам региона и отвечал за финансовую часть сделки.

Стоимость "абонемента" на нарушение весовых норм составляла одну тысячу гривен с каждого грузовика, а за месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тысяч гривен. Деньги дельцы получали на банковские карты и наличными.

Разоблачили злоумышленников во время получения неправомерной выгоды от очередного перевозчика. Ранее правоохранители задокументировали 5 фактов получения ими взяток. Проверка банковских счетов показала, что за время существования сделки фигурантам дела поступило почти 3 млн грн незаконных средств.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения действующем должностному лицу управления о подозрении и привлечения к ответственности других участников схемы.

Проверяется причастность сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области к незаконной деятельности.

Напомним, сегодня Нацполиция перекрыла канал нелегальной миграции иностранцев из Украины в ЕС.