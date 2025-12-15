Фото: Это Львов

Львовская громада провела в последний путь артиста, чье творчество много лет было частью культурной жизни города

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Во Львове прошло прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, которое собрало сотни людей. На Лычаковском кладбище собравшиеся вместе спели его известную песню "Яворина", ставшую символом памяти о художнике. Момент прощания был сдержанным и сосредоточенным, без официальных речей, но с чувством общей скорби громады.

Ранее во время общегородского прощания в центре Львова на площади Рынок прозвучала мелодия "Яворины" в исполнении львовского трубача. Музыка звучала над площадью и остановила привычное городское движение, создав атмосферу тишины и траура. В церемонии на кладбище также принял участие поэт Степан Галябарда, автор слов композиции, зачитавший реквием, написанный в день смерти артиста, 12 декабря.

Прощание со Степаном Гигой во Львове

Как сообщалось ранее, Степана Гигу похоронили во Львове на Лычаковском кладбище согласно его завещанию. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. Чин прощания состоялся 14 декабря в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла, где также совершили парастас. На следующий день, 15 декабря, состоялись похороны, после чего артиста похоронили на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным событием культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.