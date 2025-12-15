17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 18:38

Во Львове на Лычаковском кладбище под легендарную песню певца простились со Степаном Гигой

15 декабря 2025, 18:38
Фото: Это Львов
Львовская громада провела в последний путь артиста, чье творчество много лет было частью культурной жизни города

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Во Львове прошло прощание с народным артистом Украины Степаном Гигой, которое собрало сотни людей. На Лычаковском кладбище собравшиеся вместе спели его известную песню "Яворина", ставшую символом памяти о художнике. Момент прощания был сдержанным и сосредоточенным, без официальных речей, но с чувством общей скорби громады.

Ранее во время общегородского прощания в центре Львова на площади Рынок прозвучала мелодия "Яворины" в исполнении львовского трубача. Музыка звучала над площадью и остановила привычное городское движение, создав атмосферу тишины и траура. В церемонии на кладбище также принял участие поэт Степан Галябарда, автор слов композиции, зачитавший реквием, написанный в день смерти артиста, 12 декабря.

Прощание со Степаном Гигой во Львове

Как сообщалось ранее, Степана Гигу похоронили во Львове на Лычаковском кладбище согласно его завещанию. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. Чин прощания состоялся 14 декабря в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла, где также совершили парастас. На следующий день, 15 декабря, состоялись похороны, после чего артиста похоронили на 75-м поле Лычаковского кладбища.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. С 19 ноября он находился в больнице. Его смерть стала заметным событием культурной жизни Львова и всей страны, а прощание с артистом объединило горожан, коллег и почитателей его творчества.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57
Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
15 декабря 2025, 19:55
За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
15 декабря 2025, 19:52
Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество
15 декабря 2025, 19:42
Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря
15 декабря 2025, 19:35
Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15
Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров
15 декабря 2025, 19:15
Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию
15 декабря 2025, 18:55
В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина
15 декабря 2025, 18:55
В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили
15 декабря 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
