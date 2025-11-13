СМИ показали общее фото Зеленского и Чернышева, подозреваемого в коррупционных схемах

Фото: из открытых источников

Украинские медиа обнародовали совместное фото Президента Владимира Зеленского и бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, датированное концом 2022 года и сделанное на семейном вечере

передает RegioNews.

Источники УП отмечают, что Чернышев стремительно поднялся по карьерному "лифту" при президентстве Зеленского.

По данным собеседников, в 2019 году он часами проводил в приемных Офиса Президента, ожидая встречи даже не с главой государства, а с его заместителями.

Впоследствии, по словам источников, именно Тимур Миндич посоветовал Зеленскому Чернышеву как "хорошего парня", а жена Чернышева начала активно дружить с первой леди Еленой Зеленской.

Источники добавляют: "Они кумовья. Первая леди крестила дочь Чернышевых. Семьи часто проводили время вместе".

Напомним, жена Чернышева – Светлана пыталась скрыть документы , связанные со строительством четырех поместий в Козине, на своей работе в университете. Впрочем, НАБУ и САП провели обыски и там.

По данным журналистов, обыски и расследования касаются строительства поместий во время полномасштабного вторжения, которое, по данным следствия, было организовано людьми, связанными с Чернышевым.

Как известно, в июне к тому времени еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления .

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании , которые отрицали свое участие.

Через две недели после этого должностного лица уволили , а Министерство единства было ликвидировано во время смены правительства.

Кроме того, НАБУ расследует возможные злоупотребления при оформлении на должности охраны и домашнего персонала Чернышева в НАК "Нафтогаз Украины". Это "трудоустройство" упоминалось в определении суда, в рамках которого в июне у экс-чиновника состоялись обыски.

Пленки НАБУ и роль Чернышева

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало еще две части записей в рамках операции "Мидас". В новых пленках, как и в предыдущих сериях, фигурируют знакомые персонажи, а также появляются новые, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышев, получавший средства через "прачечную".

По данным НАБУ, Чернышев пользовался услугами "прачечной" и получал деньги не только в офисе, но и в клинике Александра Цукермана (руководит жена Цукермана, клиника по ул. Чикаленко, бывшая Пушкинская).

В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными.

Из пленок понятно, что Чернышев сам приезжал за наличными, а выдачу контролировал непосредственно Тимур Миндич. Например, 8 мая Цукерман говорит с Фурсенко и говорит, что они должны отдать Чернышеву "500 и из хачапури", и просит не затягивать. Что такое хачапури – неясно. Последние $500 тысяч 9 мая 2025 передают уже жене Чернышева в больнице Цукермана. На тот момент Чернышев уже был подозреваемым в производстве НАБУ и САП.

