14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 20:28

У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних

13 листопада 2025, 20:28
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Новини/Железняк Анна
Читайте также
на русском языке

Двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів "Енергоатому" звільнять із СІЗО після внесення багатомільйонних застав, встановлених Вищим антикорупційним судом

Про це Суспільному повідомив адвокат Людмили Зоріної, передає RegioNews.

У справі про масштабні розкрадання в державній компанії "Енергоатом" двох підозрюваних звільнили з-під варти після внесення застав. За приватну підприємицю Лесю Устименко сплатили 25 мільйонів гривень, а за Людмилу Зоріну – 12 мільйонів.

Як уточнив адвокат Зоріної, необхідну суму внесла одна з компаній, назву якої не розголошують. Жінку мають звільнити із СІЗО завтра. Після виходу вона буде зобов’язана носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та з’являтися на виклик слідчого або суду.

12 листопада ВАКС обрав запобіжний захід для Зоріної – тримання під вартою строком на 60 днів із правом внесення застави у 12 мільйонів гривень. Такі ж рішення суд ухвалив і щодо інших учасників справи, яких слідство підозрює у причетності до масштабних фінансових зловживань у "Енергоатомі".

Зокрема, для Устименко встановили заставу у 25 мільйонів гривень, для виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії Дмитра Басова – 40 мільйонів, для виконавчого директора з безпеки Ігоря Фурсенка – 95 мільйонів. Найвищу заставу, 126 мільйонів гривень, призначили колишньому раднику ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігорю Миронюку, відомому під псевдонімом "Рокет".

Слідство НАБУ та САП вважає, що фігуранти причетні до корупційної схеми, пов’язаної з розкраданням коштів державного підприємства "Енергоатом". Розслідування триває.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ ВАКС САП корупція Енергоатом Гринчук Світлана Василівна плівки Міндіча
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада 2025, 13:15
Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана: перелік обмежень
13 листопада 2025, 11:35
ЗМІ показали спільне фото Зеленського та Чернишова, якого підозрюють у корупційних схемах
13 листопада 2025, 10:15
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55
В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55
У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42
Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку
13 листопада 2025, 19:55
На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
13 листопада 2025, 19:55
Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад
13 листопада 2025, 19:52
В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
13 листопада 2025, 19:49
Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками
13 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »