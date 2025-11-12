14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 21:50

Правительство отстраняет вице-президента "Энергоатома" и требует кадровых решений, – Свириденко

12 ноября 2025, 21:50
Фото: иллюстративное
Правительство приняло ряд срочных кадровых решений в "Энергоатоме", отстранив вице-президента и нескольких ключевых сотрудников компании

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Правительство экстренно отстранило вице-президента НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута от исполнения обязанностей. Решение было принято на основании материалов, полученных от НАБУ.

Кроме этого, Кабмин поручил временному исполняющему обязанности главы правления отстранить главного консультанта президента "Энергоатома" Дмитрия Басова. Ему уже сообщено о подозрении. Также отстранены работники, причастность которых к возможным нарушениям проверяют правоохранители. Среди них директор по финансам и бюджетированию, директор по правовому обеспечению и руководитель подразделения "Централизованные закупки".

Правительство подчеркивает, что, если расследование НАБУ установит причастность других сотрудников к возможным преступлениям, временный руководитель "Энергоатома" обязан их отстранить и обеспечить сотрудничество с правоохранительными органами.

В своем заявлении Свириденко подчеркнула, что комплекс кадровых решений направлен на перезапуск менеджмента компании и повышение прозрачности деятельности НАЭК "Энергоатом". Расследование продолжается, а все подозреваемые остаются под наблюдением компетентных органов.

Ранее сообщалось, Светлана Гринчук освободила должность министра энергетики. 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Временно ее обязанности будет выполнять заместитель Николай Колесник. В ведомстве уже готовятся к следующим кадровым изменениям, которые могут повлиять на энергетическую политику страны.

