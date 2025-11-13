ЗМІ показали спільне фото Зеленського та Чернишова, якого підозрюють у корупційних схемах

Фото: з відкритих джерел

Українські медіа оприлюднили спільне фото Президента Володимира Зеленського та колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, датоване кінцем 2022 року та зроблене на сімейному вечорі

передає RegioNews.

Джерела УП зазначають, що Чернишов стрімко піднявся кар’єрним "ліфтом" за президентства Зеленського.

За даними співрозмовників, у 2019 році він проводив години у приймальнях Офісу Президента, очікуючи зустрічі навіть не з главою держави, а з його заступниками.

Згодом, за словами джерел, саме Тимур Міндіч порадив Зеленському Чернишова як "хорошого хлопця", а дружина Чернишова почала активно товаришувати з першою леді Оленою Зеленською.

Джерела додають: "Вони куми. Перша леді хрестила доньку Чернишових. Родини часто проводили час разом".

Нагадаємо, дружина Чернишова – Світлана намагалася сховати документи, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у Козині, на своїй роботі в університеті. Втім, НАБУ та САП провели обшуки і там.

За даними журналістів, обшуки та розслідування стосуються будівництва маєтків під час повномасштабного вторгнення, яке, за даними слідства, було організоване людьми, пов’язаними з Чернишовим.

Як відомо, у червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

Через два тижні після цього посадовця звільнили, а Міністерство єдності було ліквідоване під час зміни уряду.

Окрім того, НАБУ розслідує можливі зловживання під час оформлення на посади охорони та домашнього персоналу Чернишова в НАК "Нафтогаз України". Це "працевлаштування" згадувалося в ухвалі суду, в рамках якої в червні в експосадовця відбулися обшуки.

Плівки НАБУ та роль Чернишова

11 листопада Національне антикорупційне бюро оприлюднило ще дві частини записів у рамках операції "Мідас". У нових плівках, як і в попередніх серіях, фігурують знайомі персонажі, а також з'являються нові, зокрема колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, який отримував кошти через "пральню".

За даними НАБУ, Чернишов користувався послугами "пральні" та отримував гроші не лише в офісі, а й у клініці Олександра Цукермана (керує дружина Цукермана, клініка на вул. Чикаленка, колишня Пушкінська).

Загалом зафіксовано передачу $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

Із плівок зрозуміло, що Чернишов сам приїздив за готівкою, а видачу контролював безпосередньо Тимур Міндіч. Наприклад, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову "500 і з хачапурі", і просить не затягувати. Що таке "хачапурі" – неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

